Benvenuti nel futuro: ecco la barca della Coppa America, un 75 volante mai visto prima

E monoscafo volante sia. Altro che ritorno al passato, questo è un nuovo, inedito, salto verso il futuro. Fino ad ora infatti mai un monoscafo di 75 piedi è stato in grado di volare in full foiling, ma dalle prime immagini ufficiali diffuse in un comunicato di Luna Rossa la strada pare più che tracciata.

Un 75 piedi ultra performante, che in caso di scuffia sarà autoraddrizzante, dotato di derive a L IN grado di farlo letteralmente alzare in volo, con buona pace degli amanti della vela dislocante. Maggiori dettagli si scopriranno nelle prossime settimane e non appena verrà presentata la regola di stazza ufficiale.

IL COMUNICATO UFFICIALE DI LUNA ROSSA

Oggi, con la presentazione del concept dell’imbarcazione AC 75 – la classe di moderni monoscafi “volanti” ad alte prestazioni con cui si disputeranno le regate della 36^ America’s Cup – si apre una nuova ed eccitante era per la Coppa America.