L’Italia punta sulla vela dopo gli insuccessi del calcio (e fa bene!)

L’ Italia non è quel gran casino fatto di disorganizzazione, non programmazione, attaccamenti alla poltrona che, a livello internazionale, ci fa collezionare figure barbine. L’ultima è la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali di calcio della nostra sgangherata Nazionale, specchio di una Federcalcio che è un carrozzone di cariatidi incompetenti.

L’ Italia, per fortuna, non è solo questa e la vela lo può dimostrare e lo ha già fatto in passato. Coppa America docet. L’impresa di Azzurra, che nel 1983 giunse alle semifinali a Newport fu il frutto di un progetto organizzato nei dettagli. Poi vennero Gardini e Il Moro, che nel 1992 spostarono le discussioni da bar dal calcio alle strambate e ai bompressi. La Coppa la perdemmo in finale ma la credibilità aumentò a livello esponenziale. Italiani in gamba. Altro che pizza e mandolino.

La storia si è ripetuta con Luna Rossa, sconfitta solo in finale. Insomma, avrete capito il senso del discorso: l’importante non è vincere, in questo caso. Ma far capire agli stranieri che siamo capaci di fare cose importanti nello sport, con serietà, capacità, inventiva. E la Coppa America che verrà è un’occasione d’oro.

Al centro c’è un uomo che ha deciso di investire tanti soldi in un sogno. Patrizio Bertelli ce la “fece quasi” nel 2000 e ora ci riprova: il boss di Prada è diventato Challenger of Record (il “primo sfidante” al Defender della Coppa, con il compito di decidere il format della competizione), ha persino dato il nome dell’azienda a quella che prima era Louis Vuitton e ora Prada Cup. Ci sarà tanta Italia nella prossima Coppa: dimentichiamo il calcio, per una volta, e ricordiamoci che saremo gli assoluti protagonisti, con Luna Rossa, dell’evento velico più antico del mondo e allo stesso tempo più avanti a livello tecnologico.

Se ne sono appena ricordati (bravi) al CUOA, la scuola di management che ha conferito a Bertelli il Master of Business Administration Honoris Causa. Perché la Coppa America, ragazzi, è una roba seria!