Già da qualche anno le pellicole ultrasottili di rivestimento sono entrate nel mondo della nautica. Per la prima volta, però, viene proposta una soluzione che riguarda anche l’opera viva delle imbarcazioni: una sistema che potrebbe segnare una nuova via nel mondo delle soluzioni antivegetative. “Funziona, funziona, e dura fino a cinque anni”, ci ha assicurato Federico Cozza, CEO di Extreme Wrap, la società che distribuisce questo particolare tipo di pellicola antivegetativa (ma c’è anche quella per l’opera morta) in Italia, di derivazione francese. Lasciamo a lui la parola in questo video di spigazione del prodotto: interessanti anche i prezzi… buona visione! www.extremewrap.it

COME FUNZIONA EXTREME WRAP

