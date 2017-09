Vi piace volare facile? Con l’F101 il foiling è per tutti! VIDEO

Foiling di qua, foiling di la, ma come fare per “volare facile”? La domanda che si pongono molti appassionati è proprio questa, come avvicinarsi alle barche volanti. La risposta potreste trovarla allo stand del Giornale della Vela al Salone Nautico di Genova 2017, dove troverete l’F101: un trimarano foil adatto anche ai velisti meno esperti, la prima vera barca per il foiling facile.

A spiegarcela nel dettaglio è stato Pietro Negri di Negrinautica, che ci ha illustrato le peculiarità tecniche di questo modello e soprattutto ci ha chiarito come e perché su questa barca possono volare davvero tutti. La prima caratteristica è quella di non scuffiare, perdonando quindi gli errori dei meno esperti. La seconda è quella di avere un sistema di appendici semplici, con alcune regolazioni standard che permettono anche ai velisti di potere gestire la barca senza tecnicismi esasperati.

Lo scafo centrale lungo allontana il timone dall’ala principale della deriva, eliminando alcune limitazioni e brutte abitudini di cui altre barche foiling soffrono.

Costruita interamente in Carbonio, scafo principale, appendici, scafi laterali, terrazze e albero in due pezzi.

Sistemi di controllo ben pensati e molto semplici.

Peso tutta armata: 75 kg

Lunghezza 5,4mt

Larghezza 2.55mt

Superficie Velica: Randa 9m2 + Code zero 7m2

Target crew weight range: 70-120 kg

Vento minimo per volare: 8kts

Target boat speed range: 10-25kts

Per maggiori info www.foiling101.it

