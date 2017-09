Volete uscire in barca da soli ma la paura di ormeggiare senza aiuti vi ha sempre frenato? Oppure, quando uscite in barca accompagnati da perfetti profani vi ritrovate in un inferno quando si tratta di prendere la trappa e le cime? Arriva da Stael il sistema che fa per voi: Myor è un sistema di ormeggio e disormeggio che permette di compiere le manovre in completa autonomia e sicurezza: il suo punto di forza, secondo noi, è la sua estrema semplicità di utilizzo. Ce lo siamo fatti raccontare nel dettaglio al Salone di Genova da Luigi Ramari di Stael. Cosa ne pensate? La rivoluzione dell’ormeggio in solitaria è in atto? www.myor.eu

