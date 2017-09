Cinque consigli per scegliere il nome della vostra barca

Siete alla ricerca del nome giusto da dare alla vostra barca nuova? O vi state scervellando per trovare un nuovo nome per la barca usata che avete appena acquistato (sempre che non siate superstiziosi)? Capiamo perfettamente il vostro stato di empasse e la consapevolezza di come sia stato più facile scegliere il nome di vostro figlio o di vostra figlia. D’altronde non esistono, come per i bambini, libri dal titolo “I migliori nomi per la vostra barca” per aiutarvi a trovare quello che calza a pennello sul vostro scafo. Tra i nomi più apprezzati ci sono i giochi di parole, io per esempio ricordo Strambo ma non scemo, Giusta Rotta, Così Fun Tutte (ovviamente per un Fun), Alla deriva, Ciccione Viaggiatore, S…bronzo di Riace, Scafoide, Totanic, Va Lentina. Molto divertenti sono anche i nomi che ricordano la spesa effettuata: Grazie Papà, Grazie Mario, Alla faccia della banca, Causa del divorzio, Cioloiot, Ciucciaeuro. Potete essere amanti delle poesia e preferire un nome romantico, o optare per un nome in lingua straniera piuttosto che avere a cuore la scelta di parole in italiano. Talvolta i nomi hanno rimembranze culturali: Andromeda, Stella Polare, L’Italia s’è desta. O augurali: Vento in poppa, My dream, Ti volevo, A bombazza, A Remengo . Molto diffusi sono quelli speranzosi: Gioia, Waterlive; A life in the Sun; Corazon Partido.



La questione non è semplice e per questo proviamo a darvi cinque consigli per aiutarvi a scegliere il nome giusto:

1. Decidete un tema. Se preferite un nome spiritoso o romantico, con un’ambientazione marina o una connotazione personale.

2. Sbirciate online cercando sui motori di ricerca parole come “nome divertente barca vela” “gioco parole nome barca”. Potreste trovare qualche utile suggerimento.

3. Scrivetevi su un foglio i nomi che più vi piacciono e ripeteteli più volte ad alta voce: ogni tanto nomi che sulla carta sembrano andare bene, una volta pronunciati non hanno lo stesso effetto.

4. Ponetevi come obiettivo finale quello di arrivare a una lista di cinque nomi e provate a giocare con le parole creando diminutivi o associando i nomi con aggettivi particolari, che magari possono creare doppi sensi.

5. Cercate un nome che abbia un significato particolare per voi per non correre il rischio di avere fatto la stessa scelta di altri armatori ma che allo stesso tempo non sia difficile da comprendere per le comunicazioni via VHF.