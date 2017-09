estategdv2017, ecco le dieci foto finaliste del nostro contest Instagram! Votate la più bella!

L’estate volge al termine. E volge al termine anche il nostro contest Instagram “#estategdv2017”. Avete partecipato in tantissimi (abbiamo ricevuto oltre 250 foto visibili andando su Instagram è digitando l’hashtag #estategdv2017.

Già che ci siete, mettete un bel “mi piace” al nostro Profilo), in redazione abbiamo discusso animatamente e abbiamo selezionato quelle che secondo noi sono le migliori dieci, tenendo anche conto dei “like” ricevuti.

GUARDATE E… VOTATE

E qui entrate in ballo voi! Dopo aver dato una scorsa a tutte le foto in calce, dovrete votare quella che vi ha più emozionato. Gli autori delle tre che riceveranno più voti entro domenica 24 settembre (ore 23.59) saranno premiati (al TAG Heuer VELAFestival di Santa Margherita Ligure) con l’abbigliamento esclusivo di Land Rover BAR, un set di polo per il vostro equipaggio di Crewcollection.it e l’abbonamento quinquennale al Giornale della Vela.

1. LA SICUREZZA, PRIMA DI TUTTO – SERENA CINELLI

Sicurezza in navigazione..legato con una cintura dei pantaloni!! #estategdv2017 #gdv17 #sailing #sailboat #tbt #Grecia #Lollo Un post condiviso da Serena Cinelli (@elisirlecanne) in data: 13 Set 2017 alle ore 05:40 PDT

2. TWO GIRLS, ONE TUNA – IRENE TRAINA

Vi aspettiamo per cena! ⛵️#bigbigbigtuna #saralu #sailing #fishing #bravitutti #fromvalenciatoibiza #saraludreamteam #estategdv2017 @giornaledellavela Un post condiviso da Irene Traina (@piccolaire) in data: 16 Set 2017 alle ore 13:00 PDT

3. TUFFI FUTURISTI – FILIPPO SINISCALCO

Just Do It #abbomba #withstyle #estategdv2017 Un post condiviso da Filippo Siniscalco (@fili_sini) in data: 31 Ago 2017 alle ore 10:06 PDT

4. IL MONDO DI SOTTO – MICHELE FUMAGALLI

5. UN N’UOVO MODO DI CUCINARE IN BARCA – MARGHE ZANUSO

My barbecue is better than yours. #croazia2017 #estategdv2017 Un post condiviso da ⛵️☀️ (@marghezanuso) in data: 23 Ago 2017 alle ore 04:38 PDT

6. QUEST’ESTATE CASCA BENE – SAIL FAST, LIVE SLOW

7. “LUPO” DI MARE – NEBSLEASH

Just chilling #nebsleash #summer #sailing @giornaledellavela #estategdv2017 Un post condiviso da NEBSLEASH™ (@nebs.leash) in data: 11 Ago 2017 alle ore 10:23 PDT

8. YOGA IN BARCA – MATILDE FABBRI

9. RIFLESSIONI E AMICI – EMANUEL FISCHER

Bonaccia per ore davanti a Pola dopo una bellissima partenza qui hanno finito il vento, sbandiamo la barca per raccogliere ogni refolo che non c’è e l’acqua è così piatta che ci si può specchiare. Un post condiviso da Emanuel Fischer (@emanuel.fischer) in data: 4 Mag 2017 alle ore 03:53 PDT

10. CROATRAMONTO – MARCO ZANINI

#estategdv2017 @giornaledellavela Un post condiviso da Zanini Marco (@zaninimarco1969) in data: 29 Lug 2017 alle ore 09:52 PDT

AVETE DECISO? VOTATE LA VOSTRA PREFERITA!