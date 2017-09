Pronti per l’ultima tappa della VELA Cup a Marina di Pisa: ci vediamo il 30 settembre

Finalmente ci siamo, è arrivato il momento clou della stagione della TAG Heuer VELA Cup: segnatevi la data in agenda, 30 settembre Marina di Pisa.

Abbiamo fino ad oggi coinvolto più di 500 equipaggi e finalmente alla tappa di Marina Pisa decreteremo il vincitore della VELA Cup 2017. E’ stata una stagione ricca di emozioni che ha confermato il successo della formula della VELA Cup: regata in mare, clima di amicizia, festa la sera e premi per quasi tutti.

Dopo Santa Margherita Ligure, Le Grazie, Venezia e Porto Rafael ora è il momento di Marina di Pisa, la tappa organizzata in collaborazione con lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, il cui presidente è Roberto Lacorte, conosciuto sia per le sue barche , i Supernikka, sia perchè è l’anima di un altra celebre regata, la 151 miglia.

Marina di Pisa e il suo porto sono da anni un riferimento per chi va in barca. Il Porto è attrezzato per ospitare ogni tipo di barche e, se partecipate alla VELA Cup, l’ormeggio è gratuito per le notti di venerdi 29 e sabato 30 settembre. Ma non solo, il Porto di Pisa è a una manciata di miglia da Livorno, La Spezia, Elba, ed è strategico per la sua posizione come punto di atterraggio per chi naviga nell’alto tirreno. In macchina si raggiunge facilmente, è l’aeroporto è a due passi. Insomma non ci sono scuse dovete partecipare alla nostra grande festa della vela.

La partenza della VELA Cup, è prevista per le 12.30 e il percorso sarà di circa 12 miglia di fronte alla costa.

Un percorso adatto a tutti che vede tra le boe il faro della Luminella (girate pagina per i dettagli).

La sera al rientro vi aspetteremo per la premiazione al centro del Porto, nella Club House gestita dal mitico Renzo (era con noi alla prima edizione del VELAFestival) e subito dopo la grande festa con cena e musica fino a notte fonda!

ISCRIVITI ORA CLICCA QUI

Iscrivetevi subito sul sito www.velacup.it il prezzo cambia in base alla dimensione della barca e varia da 70 euro per le barche fino a 10 metri a 150 euro per gli scafi sopra i 15 metri.

Ogni iscritto riceverà una fantastica bag ricca di gadget come la cima nautica e il taccuino con i fogli antiacqua e la mitica t-shirt della VELA Cup.

Lo spirito è quello della festa e del piacere di trovarsi tutti in mare ma, appena dato lo start, come sempre, le amicizie tra equipaggi si trasformano in vere e proprie sfide. Tutti vogliono salire sul gradino più alto del podio, ma chi arriva dietro non si deve preoccupare, i premi sono tanti, per “quasi” tutti, anche per l’ultimo arrivato. Riserveremo un premio anche per le barche d’epoca, classiche e per chi incarna di più lo spirito Gentleman Yachting con in piatto offerto da Radio Monte Carlo. Potrete decidere se correre in categoria regata, con spinnaker, gennaker e altre vele oppure in maniera più “rilassata” a vele bianche, con solo randa e fiocco. Le classifiche saranno in tempo reale per le due classi e con le divisioni delle categorie in base alle dimensioni delle barche. La premiazione come da tradizione sarà attesa da tutti perchè oltre i premi per i primi classificati, tra tutti gli equipaggi ci sarà il tanto atteso sorteggio dell’orologio Aquaracer della TAG Heuer, un regalo che siamo sicuri che sarà più che apprezzato.