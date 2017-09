Oggi comincia il Salone di Genova: ecco cosa non perdere in banchina

Oggi è il grande giorno. A pochi giorni dalla fine del Salone di Cannes, che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ora è il momento di spostarci a Genova dal 21 al 26 settembre. I due saloni, mai stati così vicini, propongono tante anteprima assolute, che se non avete avuto l’occasione di vedere in Francia, non potete assolutamente perdere a Genova.

Iniziamo da una delle regine di questi ultimi mesi del 2017: stiamo parlando di The Fifty, il 50 piedi che ha segna l’esordio di un nuovo protagonista della nautica italiana, il cantiere Eleva Yachts. A questo link, trovate video e foto della barca.

Presente a Genova ma assente a Cannes è invece il cantiere croato More, che porterà in banchina il suo 55 e il suo nuovissimo 40 piedi, in anteprima assoluta.

Passiamo poi a un colosso come Beneteau che come ogni anno sbarca a Genova con una vera flotta di sei modelli, da non perdere assolutamente il nuovo Oceanis 51.1, una delle barche più chiacchierate in banchina e che abbiamo avuto la fortuna di testare in anteprima assoluta a Les Sables d’Olonne. E dopo l’esordio al nostro VELAFestival, è per la prima volta a Genova anche il Gulliver 57, di cui potete trovare la prova in acqua a questo link.



Se invece siete appassionati di catamarani non perdete il Catana 53 se amate le performance a vela e il Bali 4.3 se siete più innamorati delle comodità. Se volete sare un’occhiata alle due barche ecco per voi una piccola anteprima. Ma non dimenticate di far visita da Fountain Pajot per guardare da vicino il nuovissimo Saona 47.

Da Bavaria una visita è d’obbligo per il nuovo C57 di Maurizio Cossutti, da Hanse non potete farvi mancare i tre nuovi modelli nuovi di pacca, Grand Soleil avrà per voi il nuovo LC 52 e il piccolo 34 che ha già fatto discutere tutti i velisti d’Italia e che vi presentiamo qui. Rimanendo in Italia non perdetevi il Blue Water di casa Solaris, il nuovo 68 che potete già ammirare con un click. Dufour, oltre ai tanti e già noti modelli, propone per la prima volta il 520 GL. Ha “bigiato” Cannes ma non mancherà a Genova, Italia Yachts con tutta la sua gamma, della quale vi invitiamo a non perdere assolutamente la nuova versione Club dell’Italia 9.98. Guardate qui.

Ma non mancherà Jeanneau con i suoi nuovi e interessanti Sun Odyssey, Ice Yachts, C- Catamarans, Contest, Delphia, Mylius, Sirena Marine e X Yachts. Ma non vogliamo svelarvi troppo perché tutti i giorni saremo in diretta dal salone per presentarvi novità e curiosità.

E ovviamente non mancheremo noi, per cui venite a trovarci al nostro stand, perché abbiamo una sorpresa per voi: trovate infatti la deriva più eccitante del momento, il Foiling 101 della Negri Nautica, nella foto. Da vedere assolutamente! E poi potrete incontrare la redazione e fare quattro chiacchiere con i nostri esperti. Vi aspettiamo!