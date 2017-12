CONSIGLI PRATICI – Come sostituire la gommatura del teak?

La coperta in teak è uno dei simboli di eleganza senza tempo delle barche a vela. Tuttavia il teak richiede un’accurata manutenzione. Chi ha una barca con questo tipo di coperta sa bene che uno dei problemi principali riguarda l’usura della gommatura nera.

COME VIENE POSATO IL TEAK

Le doghe di teak vengono fissate con un collante alle coperte di vetroresina. Ogni doga viene unita lateralmente a incastro a metà della sua profondità e la risultante intercapedine è riempita con gomma poliuretanica flessibile. Spesso capita che la gomma perda aderenza nelle canalette, facendo penetrare acqua nei bordi delle doghe. Quando questo succede, questa deve essere rimossa e sostituita, per evitare che l’umidità penetri sotto. L’obiettivo è quello di rimuovere la gomma il legno al suo posto, come mostrato nella sequenza a lato.

LA GOMMATURA DEL TEAK



COME PULIRLO?

Le coperte in teak vanno pulite con una spazzola morbida o una paglietta metallica da cucina strofinando perpendicolarmente alla venatura. Andrebbero inoltre regolarmente bagnate con acqua di mare per evitare che si secchino (foto a lato).

Questi consigli sono tratti dal volume “La bibbia delle riparazioni in barca” edito da Nutrimenti (pp. 308, 24,65 euro): un manuale pratico pensato per tutti gli amanti del fai da te. Potete acquistarlo QUI