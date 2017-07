Tre Marina “virtuosi” tra Sardegna, Campania e Liguria

DOSSIER PORTI 2017 – Mentre stanno nascendo nuovi marina che faranno passare nei prossimi anni da 161.000 a 180.000 i posti barca disponibili lungo le coste italiane, vi raccontiamo, giorno dopo giorno, cosa offrono alcuni dei marina più virtuosi.

Sardegna

Cala dei Sardi

Marina Cala dei Sardi è situato nel Golfo di Cugnana tra Porto Rotondo e Portisco, nel pieno della Costa Smeralda, una delle regioni più prestigiose del nostro paese. Questa struttura offre 140 posti barca per imbarcazioni che vanno dai 6 ai 70 metri (max. 6,8 metri di pescaggio). La parte a terra è curata in ogni minimo dettaglio. Sono a disposizione servizi igienici e docce, il bar e un ristornate che propone piatti tipici e di specialità di mare. Tra gli altri servizi offerti dal marina c’è la navetta che collega il porto con il supermercato e i ristoranti della zona oltre a tutti quelli “standard”: luce, acqua, servizio meteo e parcheggio. Tel. 0789 1876125, www.caladeisardi.it

Campania

Marina Arechi

Marina d’Arechi, il porto turistico di Salerno e della Costiera amalfitana è il posto ideale per una vacanza in barca tra Amalfi, Positano, Capri, Procida, Ischia, Acciaroli, le Isole Eolie a Sud e le Isole Ponziane a Nord. Facilmente raggiungibili via terra i siti di Pompei e Paestum. Con 1.000 posti barca da 10 a 100 metri (7 metri di pescaggio massimo), è uno dei maggiori marina del Mediterraneo. Ogni ormeggio è dotato dei più moderni sistemi di fornitura energetica, idrica, sanitaria. Tel. 089 2788801, www.marinadarechi.com

Liguria

Marina di Varazze

Con i suoi 800 posti barca per imbarcazioni fino a 35 metri di lunghezza (con profondità che variano da 3 a 6 metri), il Marina di Varazze è un porto di moderna concezione, che se da un lato è ben inserito nel contesto cittadino, dall’altro è un vero e proprio “paese nel paese”, grazie alla presenza di attività commerciali, bar, ristoranti e appartamenti. In tutto il porto è prevista la copertura wi-fi e il servizio web cam ed è attivo un servizio di sorveglianza 24 ore su 24. Tel. 019 935321, www.marinadivarazze.it

