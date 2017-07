Piccoli grandi amori: quando la lunghezza della barca non conta

A volte i sogni non sono barche XXL, ma piccole imbarcazioni che magari realizzano il sogno di una vita, navigare anche su un piccolo guscio. Questa puntata dedicata alle barche usate, tratte da topboatmarket.com , ci condurrà attraverso una selezione di piccole barche in vendita ad una cifra abbordabile per un pubblico ampio. Adatte al campeggio nautico, perfette per i laghi o per brevi e divertenti navigazioni in mare, queste sono le barche che possono accendere la scintilla e fare scattare l’amore incondizionato per il mondo della vela.

Melges 24

Lungo 7 metri e mezzo, nato dalla matita dello studio Reichel & Pugh, è in grado di garantire all’armatore emozioni mozzafiato. La rigida monotipia, i costi relativamente bassi e l’ottimo lavoro svolto dalla classe ha fatto sì che confluissero nel Melges tutti coloro che, insoddisfatti delle regate a tempo compensato, desideravano cimentarsi ad armi pari. Una barca esplosiva nel vento leggero, tecnica e divertente in tutte le condizioni. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

First 265

Un progetto di Finot targato anni ’90, forse non il più veloce dei First ma comunque una barca con buone doti marine in grado di dare molto anche a velisti non esperti. Relativamente docile e tranquilla sotto tela, offre la possibilità di fare brevi crociere in volumi interni comunque abbastanza spaziosi considerata la lunghezza della barca. Ha il grande pregio di avere l’entrobordo, cosa non del tutto ovvia su barche di questa misura e di quell’età. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Meteor

Più che una barca un mito, una leggenda. Quando Van de Stadt nel lontano 1968 la disegnò non avrebbe mai pensato che il successo di questa piccola grande barca sarebbe arrivato fino ai giorni nostri. Ancora oggi infatti il meteor raccoglie tantissimi appassionati e cultori di questa barca. Un piccolo cabinato adatto al campeggio nautico o a veleggiate giornaliere, con ottime doti marine e molto equilibrato sotto tela anche con vento forte. In molte zone d’Italia continuano a svolgersi regate dedicata a questa barca inossidabile. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA