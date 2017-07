La Francia fa il Tour a vela, e in Italia? Un tempo anche noi, ma…

I francesi, si sa, in fatto di vela la sanno lunga, ma anche noi italiani, un tempo, ci capivamo qualcosa. Proprio in questi giorni in Francia si sta svolgendo la 40ma edizione del Tour de France à la Voile, regata a tappe che si corre su velocissimi trimarani di 7,25mt, i Diam 24 progettato dallo studio VPLP, prima volta di un multiscafo nella storia della corsa.

Sono 29 gli equipaggi iscritti, con tappe che toccheranno le città di Dunkerque, Fecamp, Jullouville, Arzon, Les Sables d’Olonne, Roses, Port Camargue, Marsiglia e Nizza. Indipendentemente dal numero di iscritti, la flotta è comunque di altissimo livello, quello che conta è che il Tout de France à la Voile è una bella festa che si sposta da città in città coinvolgendo tantissimi appassionati.

Un tempo anche l’Italia aveva il suo giro a vela,creato da Cino Ricci e disputato per la prima volta nel 1988 e corso fino al 2010, ed anche quello era una manifestazione bellissima, che purtroppo si è persa e sembra che a nessuno, o pochi, interessa che rinasca. Pensate a quanti chilometri di coste ha l’Italia, pensate a che percorsi fantastici che potrebbero avere, e che avevano, queste regate. Pensate ad un bel monotipo (così chi arriva primo vince e basta, senza discussioni), ad una bella flotta (con classifica per professionisti ed amatori) che gira l’Italia a vela dandosi battaglia per un mese lungo le nostre coste. Pensate che festa ad ogni serata in cui il “circo” tocca terra. Gli spettatori potrebbero vedere le barche, incontrare i velisti e ascoltare le loro storie, e chi fa la regata avrà la possibilità di visitare posti bellissimi, confrontarsi con gli avversari e sentire il calore del pubblico. L’Italia depressa ha bisogno di cose così, ha bisogno di riscoprire la passione, altrimenti saremo sempre qui a ripetere, ed a scrivere, “Quanto sono bravi i francesi”, e noi onestamente non ne abbiamo più voglia.

