Portaci con te in barca! Tre motivi per abbonarti alla versione digitale del Giornale della Vela

Quest’estate, porta in barca con te il Giornale della Vela e tutte le migliori proposte della nostra libreria! Sono tre i motivi per cui conviene abbonarsi alle nostre edizioni digitali, per dispositivi iOS e Android, dopo aver scaricato l’App gratuita dedicata.

1. TANTI CONTENUTI MULTIMEDIALI

Lo sapete che la versione digitale del GdV è arricchita dai migliori video di vela? Se sfogliate il giornale sul vostro device, noterete delle icone con il simbolo della “catena”: cliccandovi, verrete indirizzati verso il contenuto multimediale (un video spettacolare, una videoprova di una barca o di un accessorio). E non solo: vi basterà cliccare sui siti internet dei cantieri e dei produttori per essere “catapultati” in tempo zero sulle loro pagine web, alla scoperta degli ultimi aggiornamenti.

2. UNA LIBRERIA A PORTATA DI SMARTPHONE

La carta è bellissima, ma ingombra. Sul vostro tablet o smartphone, scaricando la App del Giornale della Vela, avrete a disposizione in un sol colpo le edizioni digitali della rivista e tutte le migliori proposte della nostra libreria. Storie di mare, didattica, libri illustrati, manuali, guide. A portata di clic.

3. PREZZO ANCORA PIU’ VANTAGGIOSO

Il prezzo: l’abbonamento annuale a 12 numeri del Giornale della Vela in digitale ha un costo di solo 39,99 euro! Inoltre, dimenticatevi anche del minimo ritardo di consegna: avrete la vostra rivista pronta ad essere sfogliata appena “sfornata” dalla redazione!

COME ABBONARSI AL GIORNALE DELLA VELA DIGITALE, PASSO DOPO PASSO

1. Per prima cosa scaricate la app de “Il Giornale della Vela” da App Store (QUI) o Google Play (QUI).

2. Una volta entrati, dovrete cliccare sul bottone “Acquista” e verrete indirizzati nella pagina in cui potrete scegliere tra il numero singolo della rivista o l’abbonamento annuale.

3. Ad avvenuta conferma dell’acquisto, il costo verrà addebitato sul tuo account iTunes o GooglePlay.

4. Ricorda che all’interno dell’App troverai tre edicole:

– NUMERI – Con tutti i numeri della rivista (anche arretrati)

– ALLEGATI – Speciali, libri, manuali e guide nautiche: Tutte le nostre proposte in versione digitale

– ARCHIVIO Tutti i prodotti che avete già acquistato e che potete consultare quando volete.