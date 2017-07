Marina Punta Gabbiani: una struttura all’avanguardia nel Nord Adriatico

Un porto di lusso, con servizi al top, nel cuore della Laguna di Marano, al riparo dai venti e dall’onda. Questo è il Marina di Punta Gabbiano, una struttura all’avanguardia tra le migliori in Europa, posizionata nel Nord Adriatico. Non un semplice porto o un comune ormeggio, ma una vera e propria struttura turistica a 360 gradi che si occupa del benessere dell’ospite dal posto barca ai momenti di svago e relax con un’offerta per il soggiorno completa.

Il porto

La Laguna di Marano tiene al riparo la struttura dalle traversie, ed al tempo stesso l’acqua a bassa salinità allunga la vita delle imbarcazioni e dei loro accessori. Può ospitare barche fino ai 25 metri, con un pescaggio massimo di 3 e 300 posti barca totali.

Servizi

Ogni posto barca è servito con acqua, elettricità fino a 8 Kw, presa tv satellitare, collegamento internet Wifi e pump out system per lo scarico delle acque nere, un punto su cui la struttura insiste molto per garantire la salubrità delle acque del Marina e sensibilizzare la clientela all’utilizzo delle vasche per le acque nere. Oltre ai servizi nautici, il porto offre un ampio parcheggio e zone relax: due grandi piscine riscaldate, vasche idromassaggio con acqua geotermica, bar-ristorante, ampi giardini attrezzati, campo da volley, calcetto, uso di biciclette per escursioni, parco giochi per bimbi, internet wi fi lungo tutta la struttura. I servizi dedicati alla cantieristica sono sempre attivi. Il cantiere dispone di: 15.000 metri quadrati di ampi piazzali per la sosta tecnica ed il rimessaggio, 4 travel-lift per l’alaggio ed il varo di imbarcazioni dai 5 ai 25 metri, fino ad 80 ton, una gru sghinda-alberi da 1,2 ton, gru da 4 ton con braccio estendibile fino a 26 mt in altezza

Dove si trova

Il Marina Resort Punta Gabbiani è ubicato in località Aprilia Marittima, provincia di Udine, nello specchio acque all’interno della splendida Laguna di Marano. Aprilia Marittima è posizionata a 20 km dall’uscita Latisana sull’autostrada A4 e a 60 km dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari. La si può raggiungere in macchina percorrendo la Strada Statale Latisana – Lignano imboccando poi l’uscita di Aprilia.

Info utili

Telefono: 0431 528000

Sito: www.marinapuntagabbiani.it

N. posti totale: 300

Lunghezza metri max: 25

Profondità metri: 3

SCOPRI TUTTI GLI APPRODI SUGGESTIVI DELLO SPECIALE ORMEGGIARE 2017