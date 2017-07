Stai per partire? Dodici idee per navigare felici e informati

1. DUE VOLUMI PER PARLARE LA LINGUA DEI MARINAI

Indispensabile per capire come si parla in barca e tra marinai. Nel Dizionario Enciclopedico della Nautica (2 volumi) le 3.500 parole della lingua nautica con approfondite spiegazioni, traduzione in inglese e francese dei vocaboli, centinaia di immagini e gli approfondimenti sull’utilizzo in barca. I due volumi sono venduti a un prezzo speciale di 16,90 euro anziché 27,80, con un risparmio del 40%! LI TROVATE QUI

3. 350 BAIE, RISTORANTI E RICETTE. IL MEGLIO PER LE VACANZE IN MARE

4. DIVENTA UN GRANDE MARINAIO

Con indicazioni pratiche e valutazioni. Acquistando le tre guide, potrete usufruire di uno sconto di più del 50% (19,90 euro invece che 41,70). LE TROVATE QUI

Anche in questo caso, due manuali di grande utilità rerdatti dagli esperti del Giornale della Vela. Con “Le Vele” saprete come conoscerle, regolarle, conservarle e con “Navigazione pratica” conoscerete tutti i segreti dell’andar per mare. Dopo averli letti (e messi in pratica i consigli forniti) potrete considerarvi dei veri marinai. Il prezzo per i due volumi è di 16,90 euro invece che 27,80, con uno sconto del 40%. LI TROVATE QUI

5. DUE STRAORDINARIE AVVENTURE IN UN LIBRO ILLUSTRATO E UN DVD

Le due più grandi avventure della storia della vela in offerta speciale: il DVD del film Deep Water, che narra il primo giro del mondo che fece conoscere Moitessier e il folle Crowhurst, insieme allo splendido libro illustrato “Attorno al mondo su una barca di 6,50 metri”, il racconto della straordinaria impresa di Alessandro Di Benedetto, il primo uomo ad aver attraversato il pianeta da solo e senza scali in 268 giorni. DVD e volume vi costeranno soltanto 23,90 euro anziché 33,80, con uno sconto del 30%. POTETE ACQUISTARLI QUI



6. NAVIGARE MEGLIO CON MARCO NANNINI

In 4 DVD un completo corso pratico di navigazione e manutenzione a 360° della barca da crociera. Dall’ottimizzazione delle vele all’uso degli strumenti, dalla risoluzione dei problemi dell’entrobordo alle chiamate di soccorso. Il docente e’ d’eccezione: Marco Nannini, Velista dell’Anno nel 2012. La collana completa di 4 DVD viene venduta a un prezzo speciale di 29,90 euro anziché 59,80, con uno sconto effettivo del 50%! QUI TROVATE LA COLLANA COMPLETA

7. NAVIGARE “FACILE” CON SUSANNE BEYER



In tre DVD un videocorso per condurre qualsiasi barca a vela con sorprendente facilità, anche in equipaggio ridotto. Tutti i trucchi e le accortezze, filmati passo dopo passo, per manovrare una barca, secondo i canoni dell’easy sailing, in ogni condizione e sempre in sicurezza, insegnante la mitica Susanne Beyer, campionessa di Mini. Anche in questo caso lo sconto di cui approfittare è del 50%, 3 DVD a soli 21,90 euro anziché 44,70. LA COLLANA COMPLETA LA TROVATE QUI

8. NAVIGARE IN EQUIPAGGIO RIDOTTO

Come condurre una barca con poche persone a bordo. Il manuale “Navigare in equipaggio ridotto” e il DVD “Navigare meglio sulla vostra barca da crociera” vi svelano i segreti di preparare, condurre, manovrare una barca da crociera. Lo sconto è del 40% se acquistate DVD e manuale: 17,90 euro anziché 28,80. LI TROVATE QUI

9. DUE VOLUMI PER VIVERE MEGLIO IN BARCA

Vivere a bordo, un manuale che vi aiuta: tutti e trucchi, i costi e le accortezze per vivere in barca per un giorno, una settimana, un mese, un anno. Lo abbiamo abbinato al racconto “Il Mare non è mai lo stesso”, di un grande giornalista, Giovanni Porzio, con indicazioni pratiche in giro per l’Italia, il Mediterraneo per finire ai ghiacci del Circolo Polare Artico. A un prezzo speciale di 19,90 euro anziché 31,90, sfruttando uno sconto del 40%. POTETE ACQUISTARLI QUI