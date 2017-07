Marina Sant’Andrea: la base sicura per navigare in Adriatico

DOSSIER PORTI 2017 – Le coste dell’alto adriatico e, più a sud, fino a quelle croate ed oltre, offrono scorci ancora incontaminati di rara bellezza, a volte rimasti sconosciuti al grande pubblico. Il Marina di Sant’Andrea è una base di lancio ideale dove tenere la barca durante l’inverno e dalla quale partire verso le crociere estive. La struttura è collocata nella Laguna di Marano ed ha un’estensione complessiva di oltre 200.000 mq.

Il porto

La laguna di Marano offre un’acqua a bassa salinità ed un’eccellente protezione dalle traversie, a ciò va aggiunta la geometria del Marina che con un’imboccatura piuttosto stretta e protetta offre un riparo più che sicuro alle barche ormeggiate all’interno. Possono accedervi barche fino a 30 metri, il pescaggio massimo dei posti barca è 4 metri, 7 quello nel canale di ingresso verso la laguna.

Servizi

Tutte le banchine sono attrezzate con luce, acqua, presa TV, WI FI e sorveglianza 24 ore su 24 con personale e video sorveglianza. La marina offre ai propri clienti: servizio reception multilingue, servizio auto di cortesia, servizi igienici e docce riservate agli ospiti, personale servizio banchina per assistenza manovre, raccolta e smaltimento rifiuti in banchina, servizio lavanderia, servizio Taxi, servizio wifi, bici elettriche e colonnina ricarica, auto elettriche a ridotto impatto ambientale grazie ai pannelli fotovoltaici. Oltre a ciò la struttura è dotata di aree relax, una piscina per gli ospiti e ampie aree verdi con superfici calpestabili per il tempo libero. Presenti numerose attività commerciali specializzate nella nautica e non, nonché ristoranti, bar e strutture turistiche sul porto e nelle vicinanze.

Dove si trova

Situato nella Laguna di Marano, fra gli splendidi centri balneari di Grado e Lignano Sabbiadoro, la struttura è facilmente raggiungibile dall’autostrada Trieste – Venezia e dall’ aeroporto di Trieste. Con 5 miglia di navigazione si arriva a Grado, in 40 a Rovigno, in 4 a Lignano ed in 40 a Venezia, molte altre località sono raggiungibili via terra con pochi chilometri di macchina. Il Friuli Venezia Giulia offre poi numerosi svaghi extra nautici, tra percorsi eno-gastronomici e cultura.

Info utili

Telefono: 0431 622162

Sito: www.marinasantandrea.it

N. posti totale: 250

Lunghezza metri max: 30

Profondità metri: 4

