Uno naviga tranquillamente nelle acque del ponente ligure, quando all’improvviso ti appare lei. Ovvero quella che è stata definita la barca a vela più brutta del mondo, il megayacht A di Andrey Melnichenko. Le impressionanti foto che vi mostriamo (alcune sembrano dei rendering a causa della lucidità dello scafo) e il testo che segue sono di Federica Federici, protagonista di questo incontro ravvicinato con questo bolide di oltre 140 metri.

LA BARCA PIU’ BRUTTA DEL MONDO?

Il maxiyacht S/Y A appartiene al magnate russo Andrey Melnichenko (che ha speso 450 milioni di dollari per farselo costruire) ed è lungo 142 metri e dispone di tre alberi alti 90 metri. E’ arrivato all’alba del 16 Luglio a Varazze dove ho avuto modo di fotografarlo personalmente dalla nostra barca a vela. Lo yacht S/Y è stato progettato da Philippe Starck, Dölker & Voges.

UN PO’ DI NUMERI

E’ stato costruito nei cantieri tedeschi Nobiskrug a Kiel ed è stato varato nel febbraio scorso. Dispone di otto ponti per il magnate e i suoi ospiti, seguiti da un equipaggio di 54 persone. Oltre a un’area per l’atterraggio di elicotteri, al suo interno c’è una sala per l’osservazione subacquea. I motori diesel sono due Mtu da venti cilindri a “V” per una potenza di 3600 Kw. Lo yacht è dotato di quattro generatori elettrici da 2800 Kw per l’alimentazione dei sistemi di bordo. La propulsione è garantita da un impianto ibrido diesel-elettrico con idrogetti anziché le vecchie eliche.

MR. MELNICHENKO

Melnichenko, 45 anni, è nato a Gomel in Bielorussia, ma di passaporto russo essendo oggi residente a Mosca, si è posizionato all’ 89° posto della classifica degli uomini più ricchi del mondo della rivista americana “Forbes”. Il suo patrimonio è stimato in oltre 13,2 miliardi di dollari e lo rende il nono uomo d’affari russo più ricco.

Federica Federici

Secondo voi l’A è davvero la barca più brutta del mondo?

