Controlli estivi. Per favore datemi il bollino blu così quest’estate sono salvo!

Pensate cosa accadrebbe se il Ministero dei Trasporti emanasse una circolare che consiglia gli automobilisti di andare nella sede della motorizzazione più vicina per richiedere il controllo preventivo annuale della propria auto, al fine di ridurre i controlli sulla strada. Alla fine del controllo, se il responso e’ positivo la Motorizzazione rilascia un bollino blu da mettere sul parabrezza.

Statene certi, partirebbero fiumi di articoli, servizi dei TG in tv, il web e i social impazziti. La maggior parte dei commenti sarebbe negativa. “Ma cosa fanno, i controlli preventivi sulla mia auto al fine di ridurre i controlli successivi? Ma perché mi dovrebbero controllare? Perché partono dal principio che non sono in regola? Insomma ci sarebbe un’insurrezione popolare.

BOLLINO BLU, SALVAMI TU (MA PERCHE’?)

State tranquilli automobilisti, tutto questo non accadrà, per ora. Mentre per il quarto anno consecutivo, lo stesso ministero dei Trasporti ha emanato la “direttiva Bollino blu” per la nautica da diporto per le barche che battono bandiera italiana. Che cos’è, per chi non, lo sa il Bollino Blu? Con un’iniziativa unica nel panorama mondiale per mare (e sui laghi) chi vuole può richiedere al primo controllo delle dotazioni di sicurezza (che vengono già controllate da un’apposito ente circa ogni 5 anni, come nelle auto c’è la revisione) un bollino blu da apporre in una zona visibile (dove?) così da evitare ulteriori controlli da parte dei corpi delegati (per fortuna adesso sono diventati due e cioè Guardia di Finanza e Guardia Costiera) durante la stagione estiva (da quest’anno anche per chi fa noleggio).

Per questa iniziativa del Bollino Blu l’associazione di categoria snocciola dati trionfalistici, una riduzione del 48% delle verifiche in mare nel 2015/2016. Siamo lieti di tutto ciò. A noi resta un dubbio, perché mi dovrebbero controllare se non ho commesso un’infrazione? In un paese normale, nel resto dei mari del mondo si viene fermati e controllati se si ha commesso un’infrazione, non preventivamente e a tappeto per verificare se la barca e il conduttore sono in regola, come accade in Italia. Risposta, ma se hai il Bollino blu non ti controlliamo più. Si ma perché devo avere il bollino blu per stare tranquillo?