“La vela? Una grande cazzata”. La controreplica di un lettore a Malingri

Vi ricordate della lettera dell’ammiratore deluso di Soldini che lo paragonava a Buffalo Bill (la trovate qui) e che aveva suscitato un acceso dibattito oltre che la lunga risposta di Vittorio Malingri (“provateci voi a fare i record in oceano!”, leggetela QUI)? Ebbene, qualcuno si è preso la briga di rispondere a Malingri.

Sentite cosa ci ha scritto Piero Fresi, 73 anni da Sassari, un passato da navigatore solitario.

MA IL VALORE DELLA VELA ROMANTICA?

“Mi voglio riallacciare a ciò che ho letto sul G.D.V.: in questi giorni Vittorio Malingri, istigato da un lettore riguardo alla nuova sconfitta di Soldini, va oltre e tocca tanti punti della vela oceanica. In linea di massima mi trovo d’accordo con lui ma non ho potuto non notare che nel suo lungo intervento non accenna minimamente alla vela “ROMANTICA” così da me classificata.

A cosa sono servite le imprese di J. Slocum, Vito Dumas, B. Moitessier? ecc.. Bisogna per forza di cose far parte del mondo delle regate per apparire da qualche parte?. Non capisco perché tutto venga associato alla sola velocità, cosa molto subdola in questi tempi perché si è ben potuto capire che ultimamente la fortuna è una grande componente.

Mi spiego meglio. Se non perdo la chiglia, non sbatto i timoni o i foils da qualche parte di sicuro ottengo un buon risultato, per cui, per dirla alla maniera di Vittorio Malingri mi sembra tutto una cazzata. Non credo per esempio che il navigatore australiano J. Sanders non abbia lasciato il segno avendo, egli, fatto 3 giri del mondo consecutivi.

Con ciò voglio dire che oltre a premiare la velocità è importante riconoscere anche che stare negli oceani per lungo tempo, esposti a tutto, con barche lente, non sia proprio una passeggiata. A questo punto non saprei chi dei due si meriti l’appellattivo di “navigatore” perché a ben vedere, il navigatore oceanico di oggi ha forse più la figura di un atleta, se no di un funambolo, figura molto lontana dal vero navigatore inteso come tale.

Nel 2018 c’è la replica della “Golden Globe” per i 50 anni della sua ricorrenza, da corrersi con barche dai 32 ai 36 piedi di vecchia concezione. Mi aspettavo che si iscrivessero tanti navigatori moderni , ma così non è stato, ad eccezione di Jean Luc Van den Heede. Emblematica è stata, al riguardo, la risposta di Loyck Peyron a Vittorio Malingri.

Sarebbe stata l’occasione per qualcuno di loro di dimostrare che oltre al saper correre con le barche che ben conosciamo, fossero altrettanto bravi a stare a mare per svariati mesi con quelle altre barche. Son sicuro che l’avvenimento avrebbe riscosso un grande interesse da parte dei media, quanto e forse più che seguire un Vendée Globe. Poi cosa vogliamo dire di quei navigatori che sono più bravi a navigare sui social che nella realtà? Come li classifichiamo?. Forse ha ragione Vittorio Malingri nel dire che la vela in generale è una grande “cazzata”!.

Buon Vento a tutti

PIERO FRESI SECONDO PIERO FRESI

“Piero Fresi da Sassari classe 1944

1997 Traversata Porto torres – Martinica con un solo scalo a Gibilterra, in solitario sul famoso Mini ” American Express”

2003 Traversa Porto Torres-Barbados-Porto Torres in solitario e senza scalo, durata 110 giorni su “Onitron 1° di 10 ,50 in acciaio.

2008/2009 213 giorni sempre su “Onitron1°” col figlio Vittorio nel tentativo di giro del mondo per i 3 Capi finito con scuffia tra la

Nuova Zelanda e il Cile. La mia presentazione non vuole essere motivo alcuno di narcisismo o altro ma solo quel minimo che può servire ad inquadrare il personaggio”.

