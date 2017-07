Tra le Pontine e l’arcipelago Toscano: un porto per vivere il Tirreno

DOSSIER PORTI 2017 – Mentre stanno nascendo nuovi marina che faranno passare nei prossimi anni da 161.000 a 180.000 i posti barca disponibili lungo le coste italiane, vi raccontiamo, giorno dopo giorno, cosa offrono alcuni dei marina più virtuosi.

Dalla foce del Tevere in poche miglia possiamo raggiungere alcune delle perle dei nostri mari. Cosa c’è di meglio che tenere la barca al riparo nell’acqua dolce ed avere però a breve raggio alcuni degli scenari più belli del Tirreno? Porto Romano, situato sulla foce del grande fiume, è un moderno marina al centro del Tirreno con un’estensione di 60.000 mq, 30.000 mq quella della struttura.

Il porto

L’approdo risulta riparato e senza particolari traversie, caratterizzato da acque calme e dolci, vi possono ormeggiare barche fino ai 45 metri con un pescaggio massimo di 4. Il Marina è immerso in una macchia mediterranea e circondato da alberi d’alto fusto che lo collocano in un ambiente salubre e gradevole. All’interno del porto è collocata la struttura dello Yacht Club Tevere.

Servizi

I servizi del porto comprendono la pulizia delle imbarcazioni, la raccolta e smaltimento di rifiuti a bordo, degli olii, degli scarichi di sentina e casse nere ed il distributore carburante. Il WI-FI con internet a banda larga copre tutta la struttura portuale. Il cantiere si estende su una superficie di 15.000 metri quadri e 5.000 mq di esposizione di imbarcazioni nuove ed usate. Gli alaggi e gli spostamenti delle imbarcazioni sono affidati a moderni travel-lift capaci di spostare unità fino alle 70 tonnellate, gru semoventi e carrelli idraulici. I capannoni con una altezza di 10 metri identificano Porto Romano boat service come l’unico cantiere del tirreno ad offrire un impianto di verniciatura e ricovero per scafi fino a 30 metri.

Dove si trova

Porto Romano è collocato alla foce del Tevere, a circa 5 chilometri dall’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci e pressoché equidistante dall’arcipelago delle Pontine e da quello Toscano, mete ideali per le crociere estive. I posti auto sono collocati a poca strada dagli ormeggi, sul porto sono presenti ristoranti e per i soci e gli ospiti dello Yacht Club, nelle giornate in cui il mare non consente la navigazione, è possibile usufruire di un’ampia piscina collocata in una zona verde. Un porto quindi dall’ottima posizione strategica e con un elevato standard di qualità e servizi.

Info utili

Telefono: 06-6502651

Sito: www.portoromano.com

N. posti totale: 200 Lunghezza

Metri max: 45

Profondità metri: 4

