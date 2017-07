Quest’estate semplificatevi al massimo la vita in fatto di ormeggio e ancoraggio: abbiamo selezionato per voi una serie di accessori “furbi” che vi permetterano, sia in porto che alla boa, di mettere da parte ansie e preoccupazioni…

VEDERCI CHIARO

Lampada per grippiale

Rendere visibile la boa-grippiale anche di notte con una lampada a LED? Si può. Queste lampade si accendono e spengono tramite interruttore crepuscolare (che può essere disattivato in periodi di inattività), sono visibili a un miglio di distanza e vengono vendute con incluse le batterie. Prezzo: 105 euro. LA TROVATE QUI

ADDIO “PARLATO”

Nodus T-bat

T-bat è un sistema di attacco e sgancio rapido dei parabordi, composto da alamari speciali impiombati ad una cima scalzata in poliestere, che possono essere aperti anche sotto tensione. Potete stare tranquilli, anche i perfetti neofiti potranno aiutarvi al volo con i parabordi! Prezzi: da 34,80 euro. LO TROVATE QUI

ORMEGGIO EASY

Kit Handy Duck

Vi piace ormeggiare facile? Handy Duck è un kit che si compone di un gancio da ormeggio (disponibile per cime di diametri fino a 22 o 33 millimetri) e di un puntale da fissare su aste da 25 millimetri. Funziona come un mezzo marinaio tradizionale, ma può essere rilasciato anche quando è sotto carico. Prezzi: da 104 euro. LO TROVATE QUI

GAVITELLO INTELLIGENTE E…

PME Mare Clik

Clik è un corpo galleggiante dotato di due anelli e quattro pannelli solari e un nastro estensibile. Basta collegare il suo nastro estensibile alla cima o trappa tramite un moschettone e farlo affondare con essa quando si salpa. Al momento dell’attracco è sufficiente la pressione del suo comando e Clik riemerge pronto per essere issato a bordo. Prezzo: 510 euro. LO TROVATE QUI

… GRIPPIALE SMART

Grippy, il grippiale intelligente

Grippy è un grippiate intelligente leggero e compatto, con grippai autoavvolgente lunga fino a 25 metri in tracciato HMPE, con illuminazione notturna integrata ed automatica. Si autoregola in base alla profondità del fondale rimanendo esattamente sulla verticale dell’ancora. Prezzo: 186,29 euro. LO TROVATE QUI

A QUALCUNO PIACE PIATTO

Parabordi piatti Plastimo

I parabordi piatti della Plastimo sono fabbricati con un sandwich di EVA 100 + PE30, materiali a cellula chiusa galleggianti ed oleoresistenti. Sono di grande robustezza ed elevata elasticità. Inoltre, sono un prodotto “multipurpose”: possono essere usati anche come cuscini di emergenza o aiuto al galleggiamento. Prezzo: 64,90 euro. LI TROVATE QUI

MEZZO MARINAIO A CHI?

Robship Hook & Moor

In “posizione di blocco” Hook & Moor è un mezzo marinaio tradizionale. Ma una volta sbloccato e armato con una cima d’ormeggio, vi consente di far passare una cima d’ormeggio all’interno di un anello o di una galloccia oppure di una boa, senza scendere dalla barca. Prezzi: da 149 euro. LO TROVATE QUI

BASTA LAVORO SPORCO!

Prenditrappa G-Hook

Prendere la trappa ed ormeggiare la barca al corpo morto è una delle operazioni più fastidiose su una barca a vela, sporcarsi è cosa sicura. A meno che non utilizziate G-Hook, un gancio con rotella che farà il lavoro “sporco” per voi. Prezzo: 69 euro. LO TROVATE QUI

