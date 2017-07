Dove ormeggiavano gli Etruschi, un porto tra le meraviglie toscane

DOSSIER PORTI 2017 – Mentre stanno nascendo nuovi marina che faranno passare nei prossimi anni da 161.000 a 180.000 i posti barca disponibili lungo le coste italiane, vi raccontiamo, giorno dopo giorno, cosa offrono alcuni dei marina più virtuosi.

Marina Cala de’ Medici si trova tra il comune di Castiglioncello e il comune di Rosignano in provincia di Livorno, poco più a nord delle famose “spiagge bianche”, nel cuore della Costa degli Etruschi. Un punto di partenza ideale per esplorare il Tirreno centro-settentrionale.

Il porto

Con i suoi 650 posti barca, capaci di ospitare scafi fino a 36 metri di lunghezza, questo porto toscano è ormai una consolidata realtà, in una posizione ideale per che vuole puntare l’Arcipelago Toscano o la Corsica. Tra le molte iniziative varate dal porto, spicca il Service Marina Cala de’ Medici, che consiste nella creazione di nuovi servizi portuali e nello sviluppo di quelli già esistenti, con l’identificazione di una figura professionale che funga da referente unico e che si faccia carico delle necessità degli armatori.

Servizi

Fra i numerosi servizi proposti, quello di lavanderia, di coop drive, il servizio di trasferimento, pulizie interne ed esterne della barca, controllo cime e parabordi, servizio ormeggi, pulizia trappe, assistenza elettrica. In più, il marina toscano ha creato una app per smartphone, con la quale si ha facile accesso a tutti i servizi. Accanto a servizi portuali di alto livello offre il Borgo Commerciale, con una grande varietà di negozi, ristoranti e bar (offre inoltre un ricco calendario di eventi), lo Yacht Club con le numerose regate e iniziative sportive (la prossima è la Rotta del Vino e dell’Olio in programma il 23 e 24 settembre) e il Cantiere Navale, specializzato in qualsiasi tipo di lavorazione.

Dove si trova

Rosignano Solvay è esattamente al centro della Costa degli Etruschi, un territorio noto per le bellezze paesaggistiche e per le tradizioni enogastronomiche. Basti pensare a Bolgheri – tipico borgo toscano reso celebre dai versi di Carducci – famoso in tutto il mondo per i suoi vini, ma anche ricordare Livorno e Pisa, la medievale Volterra, arroccata sulle colline toscane e i numerosi piccoli borghi che punteggiano l’entroterra. Una sosta “terrestre” è quindi d’obbligo, prima di lanciarvi alla scoperta di Gorgona, Capraia e dell’isola d’Elba (oltre che Pianosa, il Giglio e Montecristo) e ovviamente in Corsica, una delle mete più ambite dai diportisti che partono dalla Toscana.

Info utili

Telefono: 0586 795211

Sito: www.marinacalademedici.it

N. posti totale: 650

Lunghezza metri max: 36

Profondità metri: 6

SCOPRI TUTTI GLI APPRODI SUGGESTIVI DELLO SPECIALE ORMEGGIARE 2017