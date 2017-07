X-Yachts rilancia, in arrivo il nuovo X4⁹: un 15 metri dalla qualità senza compromessi

La famiglia dei moderni X-Yachts si allarga con una new entry, l’X4⁹, un 15 metri che si inserisce nella gamma di performance cruiser del cantiere danese. La matita che ha firmato la nuova barca è quella dell’immancabile Niels Jeppesen, che ce la presenta così: “Durante la progettazione del nuovo X4⁹ ho cercato di coniugare le linee eleganti e basse sull’acqua della nuova gamma X con interni lussuosi in modo da creare un cruiser ad alte prestazioni che doni gioia di vivere a bordo“.

Il nuovo X infatti rispecchia in pieno la strada intrapresa nell’ultimo anno dal cantiere, ovvero quello di creare una gamma che rinnovi il look della produzione e si collochi a metà tra i modelli XP (performance) e quelli XC (cruise). Dopo l’X6⁵ e X4³, 20 e 13 metri, X-Yachts copre con la nuova linea anche il segmento dei 15 metri.

Le caratteristiche costruttive della barca puntano, come nella tradizione X, alla qualità con l’infusione sottovuoto e l’utilizzo esclusivo di resina epossidica: il risultato è quello di una barca più rigida e leggera rispetto all’impiego delle altre resine. Il lay out delle manovre insegue invece quel mix di utilizzo sportivo e semplicità di gestione: winch arretrati vicino la posizione del timoniere ma non troppo, in modo da non compromettere la corretta posizione di chi regola le vele e non posizionare i pesi eccessivamente a poppa.

Gli interni sono all’insegna dell’eleganza e della sobrietà. L’opzione standard prevede per il mobilio interno la quercia, opzionale il teak che invece è di serie per i grandini che portano in dinette. Grande luminosità interna, grazie alla finestratura continua che corre lungo quasi tutta la tuga.

Per smussare lo scalino a prua dell’albero è stato inserito un ulteriore punto luce proprio sullo spigolo anteriore della tuga: esteticamente rende la barca più accattivante ed è funzionale ad aumentare ulteriormente la luminosità interna. Quest’ultima è una soluzione che caratterizza tutta la nuova gamma X. Per gli interni sono disponibili due differenti layouts.