Per sentirsi come Byron e Shelley c’è un marina “all-inclusive” in un golfo paradisiaco

Liguria (La Spezia)

Porto Lotti

Un marina “all-inclusive” in un golfo paradisiaco

Portovenere, uno dei borghi marinari più belli del mondo, è a un tiro di schioppo. Le isole Palmaria e Tino sono pronte ad accogliervi, il Golfo dei Poeti (culla di autori del calibro di Byron e Shelley) è a vostra disposizione. Il marina di Porto Lotti è un’isola di stile che offre una variegata offerta di servizi pensati per soddisfare tutte le esigenze e desideri di armatori, comandanti, equipaggi.

IL PORTO

Facilmente raggiungibile grazie a un’eccellente logistica, Porto Lotti ha puntato tutto sulla qualità, è dotato di attrezzature moderne e personale qualificato: dispone di 520 posti barca fino a 180 metri e una stazione di rifornimento carburanti certificati RINA, un cantiere (con travel lift da 160 tonnellate), in grado di accogliere ogni tipo di imbarcazioni e svolgere qualsiasi lavoro, dall’alaggio alla falegnameria alla verniciatura, sino al refitting di barche d’epoca.

SERVIZI

La struttura offre numerosi servizi aggiuntivi all’armatore: dal ristorante-pizzeria e caffè alla piscina e Beauty Farm, dal minimarket al campo da tennis passando per una sala congressi, posti auto, l’edicola, l’eliporto e persino una sala cinematografica, da giugno a settembre con circa 40 posti a sedere. Con la Porto Lotti Card, una “Carta Servizi” dedicata solo ai clienti del porto, potrete usufruire di tutto questo oltre che di taxiboat, shuttle, la palestra e importanti convenzioni con strutture di qualità in Versilia e Costa Smeralda.

DOVE SI TROVA

Come anticipato, Porto Lotti è nel cuore di una delle zone più affascinanti della Liguria: oltre ai luoghi succitati, è un punto di partenza ideale per esplorare in barca il vicino (solo 5 miglia) Parco Nazionale e Area Marina Protetta delle Cinque Terre, patrimonio dell’umanità UNESCO. Nelle immediate vicinanze del marina anche il borgo di Lerici e quello di Tellaro (che si narra essere stato salvato dai pirati grazie… a un polpo: a proposito, assaggiatelo alla “tellarese” in uno dei tanti ristoranti locali). Nell’entroterra, vi consigliamo di visitare il sito archeologico di Luni con il suo splendido anfiteatro, di perdervi tra le viuzze in pietra del borgo medievale di Montemarcello e fare una tappa in una trattoria tipica alla scoperta di panigacci, testaroli, pesto, salumi e formaggi. www.portolotti.com

