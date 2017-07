Scendi dall’aereo, salta in barca (in un Marina resort nel cuore del Mediterraneo)

DOSSIER PORTI 2017 – Mentre stanno nascendo nuovi marina che faranno passare nei prossimi anni da 161.000 a 180.000 i posti barca disponibili lungo le coste italiane, vi raccontiamo, giorno dopo giorno, cosa offrono alcuni dei marina più virtuosi.

Liguria (Genova)

Marina Genova

Un Marina Resort nel cuore del Mediterraneo

Parafrasando Magritte, questo non è (solo) un porto. A Marina Genova il tempo libero scorre tra la passione per la nautica e i tanti eventi dedicati alla cultura, agli hobby, al divertimento e allo shopping. L’Hospitality Desk, cuore del marina, offre assistenza a tutti i diportisti: dai servizi personalizzabili dedicati all’ormeggio, al mantenimento delle imbarcazioni e tutto quello che può servire per rendere piacevole il soggiorno.

IL PORTO

Marina Genova festeggia quest’anno il suo decimo anniversario. Il polo nautico di eccellenza dedicato alla nautica da diporto di tutte le dimensioni (400 ormeggi dagli 8 fino ai 130 metri anche per barche a vela con qualunque pescaggio grazie a fondali fino a 15 metri), al top in termini di logistica e servizio, ha ottenuto la qualifica di “Marina Resort” con il massimo della classificazione (e una riduzione dell’Iva al 10%).

SERVIZI

Aperto tutto l’anno, il Marina offre non solo ormeggi adeguati e sicuri, ma comprende anche un Borgo con oltre 200 appartamenti, negozi esclusivi dedicati alla nautica e non, 9 punti per la ristorazione che coprono le più varie esigenze (il ristorante raffinato, la vera pizzeria napoletana, la trattoria ligure e la focacceria tipica, la cucina asiatica, il ristorante di pesce e coquillage, una birreria e la gelateria con bar e caffè), un Boutique Hotel con le camere affacciate sulle barche. Non manca l’area fitness, il Club attrezzato per gli equipaggi e la Master Lounge per eventi esclusivi, nonché la galleria “Arte in Porto” che ospita artisti di livello nazionale ed internazionale. Il “Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto” organizza le regate veliche più appassionanti del Golfo.

DOVE SI TROVA

In prossimità dell’Aeroporto Internazionale di Genova, a 5 minuti dall’uscita autostradale e a 10 minuti dal centro città (che vi consigliamo di visitare: immergetevi nell’ombra degli stretti “carruggi”: dal porto è disponibile un servizio navetta), il Marina si trova in una posizione molto comoda per gli armatori, che possono raggiungere la barca in aereo e salire a bordo pochi minuti dopo l’atterraggio, o in auto da qualunque autostrada. Genova è, poi, il punto di partenza baricentrico rispetto ai più bei siti del Mediterraneo: da Portofino a Capo Corso e giù verso le mete della Sardegna. Senza contare la vicina Costa Azzurra… www.marinagenova.it

