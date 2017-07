Le fibre tessili e gli anelli ad alto scorrimento stanno sostituendo l’acciaio: grilli, moschettoni e pastecche in fibra stanno rivoluzionando le coperte. E allora andiamo a scoprire cosa c’è sul mercato per alleggerire la vostra barca! (fonte immagine: www.cruiserforum.com)



PERCHE’ IL TESSILE?

Ma prima occorre domandarci: perché il tessile? Ancora una volta il mondo delle barche da crociera spia quello che succede sui campi di regata per cercare di migliorare le prestazioni degli scafi. L’evoluzione della specie segue il suo corso anche nel mondo della vela e sta selezionando quelli che saranno i nuovi materiali che prenderanno il posto dell’acciaio a bordo. Dyneema, PBO, Vectran, Polipropilene, Poliestere HT, Kevlar, Supercable e fibre aramidiche stanno sostituendo l’acciaio in innumerevoli contesti, dall’attrezzatura di coperta al rigging: paterazzi, sartie, grilli, moschettoni, borose, draglie, cavi per avvolgitori.

Ma quali sono i vantaggi di questi materiali innovativi e quali i loro costi? Vale davvero la pena effettuare un “restyling” della propria imbarcazione all’insegna del tessile? Alcuni dei vantaggi riconosciuti di questi materiali sono la resistenza, la leggerezza, la maggiore flessibilità, il carico di trazione sopportato, il basso allungamento e la peculiarità di non rovinare la coperta e lo scafo perché morbidi. Ci sono soluzioni più o meno indicate a seconda dell’uso che si fa della propria barca: riteniamo infatti inutile mettere il sartiame in tessile su una barca da crociera usata solo per fare il bagno. Lo vediamo invece più adatto a una barca da regata dove, oltre al sartiame, si ottimizzerà anche l’albero la chiglia, le vele etc. Se siete dei crocieristi valutate dove sostituire l’acciaio con il tessile: ne guadagnerete in termini di peso (intorno all’80%) e di maneggevolezza, tenendo inoltre in conto che, a parità di diametro, il tessile offre maggiore sicurezza in termini di resistenza e carico di trazione.

PROTECT TAPES / LOOPX

Un nastro in politene ad alto peso molecolare che garantisce alta tenacità, basso allungamento e alto carico di rottura. Le tre fibre parallele possono sopportare un carico fino a 20 chilogrammi l’una e permettono di fare dei loop veloci e leggeri (10 chilometri pesano 930 grammi). www.protect-tapes.com; www.nauticplace.com

WICHARD / SOFTLINK

Un loop morbido sviluppato da Wichard per diportisti alla ricerca di prestazioni e facilità d’uso. Grazie al suo connettore in acciaio inox, Softlink può andare a sostituire facilmente in coperta grilli e moschettoni, assicurando leggerezza, resistenza e grandi prestazioni. Sotto tensione, può essere montato e rimosso con facilità. www.cmarine.it

NODUS FACTORY / T- CLOSE K

Un punto d’attacco regolabile e autobloccante in tessile, va a sostituire nodi, grilli o moschettoni.

www.nodusfactory.com, www.fbyachting.it

ANTAL / HOOK

Questo sistema permette di essere “agganciato” a una scotta per un barber “volante”: una soluzione leggera per il controllo di una manovra. Il loop in Dyneema impiombato a doppio strato ha il vantaggio di ridurre l’usura. Il diametro massimo è di 16 millimetri per un peso di 130 grammi. www.antal.it

ARMARE / RINVIO IN TESSILE

Armare realizza delle applicazioni professionali custom con accessori di alta qualità in grado di durare a lungo. www.armare.it

KOHLHOFF / MAST PADEYE

Perché avvitare un golfare su un albero quando potete sostituirlo con un loop, passante attraverso un raccordo in lega di alluminio ad alta resistenza? Il Mast Padeye della Kohlhoff evita di dover forare l’albero con viti e rivetti. www.kohlhoff-online.de

ANELLI UBI MAIOR

Se volete alleggerire la vostra barca e renderla più competitiva ma nello stesso tempo semplificare le manovre, dovrete fare attenzione nella scelta dell’attrezzatura di coperta. Ubi Maior si presenta con una serie di prodotti “deck hardware” all’avanguardia. www.ubimaioritalia.com

ANELLI ANTAL

Antal è stata la prima a immettere sul mercato gli anelli: la gamma base prevede modelli in alluminio anodizzato con fori centrali dal diametro tra i 5 e i 28 mm. www.antal.it

RONSTAN / LOW FRICTION

Il nuovo anello a basso attrito, è compatto e leggero. Questo accessorio è lavorato in alluminio di alta qualità con un rivestimento resistente, a bassa frizione, anodizzato ed è disponibile in tre dimensioni per soddisfare le linee fino a 14 mm. Indicato per le scotte del fiocco, per il paterazzo, il vang, il lazy jack ecc. www.ronstan.com

ANELLI ROPEYE

Ropeye offre anelli autobloccanti in alluminio anodizzato leggero con fori interni dal diametro di 10, 14 e 20 mm, per scotte a singola o doppia treccia. www.ropeye.com

ANELLI HARKEN

Anche Harken presenta la sua serie di anelli in alluminio anodizzato Hard Lube che li rende ultralisci: sono disponibili in 5 misure con buco centrale da 8, 10, 14, 20 e 28 mm. www.harken.it

ANELLI WICHARD

In alluminio ultraleggero, gli anelli Wichard, disponibili in 5 misure) sono ideali per essere impiombati su cima e utilizzati in svariati modi come rinvio o punto di attacco. www.cmarine.it

ANELLI SELDEN

In alluminio anodizzato nero, Selden prevede sei misure per i suoi anelli a basso attrito: i buchi centrali ad alto scorrimento hanno un grande raggio e misurano da 5 fino a 30 mm di diametro interno, da 12 a 70 mm di diametro esterno. I carichi di rottura variano da un massimo di 12.000 kg a un minimo di 300 kg. Per quanto riguarda i diametri delle scotte possono variare da 3 a 20 millimetri. Semplici e leggeri sono perfetti da utilizzare per il paterazzo, i barber del fiocco, e più in generale per tutti i carichi statici. www.velamania.it

