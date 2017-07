Soldini, flop alla Transpac per colpa di un UFO. La lettera: “Un velista fortissimo imprigionato in vetrina”

Quattro giorni, sei ore, 33 minuti e 31 secondi. Con questo tempo l’Orma 60 Mighty Merloe di H. L. Enloe ha tagliato il traguardo della Transpac (la mitica ravvisata di 2225 miglia che parte da Los Angeles in California con destinazione Honolulu nelle Hawaii) vincendo in reale la regata e siglando il nuovo record della manifestazione. Dopo poco meno di 3 ore è arrivato il MOD70 Phaedo di Lloyd Thornburg, acerrimo nemico di Soldini e Maserati.

E’ SOLO “SFIGA”?

Il navigatore milanese e il suo Multi70 si sono dovuti accontentare del terzo posto in reale (in pratica, l’ultimo tra i multiscafi “corsaioli”): quattro giorni, dodici ore, 48 minuti e 55 secondi. Inizialmente Maserati se la stava giocando con Mighty mMerloe ed era davanti a Phaedo, salvo poi urtare un OFNI che ha danneggiato il timone di dritta e ha rallentato la barca. Ancora una volta, una sfortunaccia nera. Pensate che c’è, sui social, chi comincia a credere che non sia un problema di “sfiga”, ma di barca con problemi strutturali: che a Soldini abbiamo rifilato un “pacco”?

Intanto, pubblichiamo la lettera che abbiamo ricevuto da Armando, un lettore/ammiratore deluso dalle ultime avventure di Soldini. Fateci sapere cosa ne pensate, siete d’accordo con lui?

SOLDINI COME BUFFALO BILL

“Buongiorno a voi della redazione!

Ho appreso da poco dell’ennesimo passo falso di Maserati in Pacifico, dopo le non entusiasmanti prestazioni alla Caribbean 600 e alla Transatlantic RORC. Questa volta (pare) che un OFNI, o UFO, o come cavolo si chiamano gli oggetti galleggianti non identificati, abbia danneggiato il timone di dritta del MOD70 di Soldini: che sfiga! Se li prende tutti lui! Vi ricordate poco prima della Middle Sea, durante il trasferimento, quando si danneggiò un altro dei timoni?

C’è anche chi dice, ho letto su Facebook, che tutte queste avarie siano un’invenzione dello sponsor per mascherare problemi strutturali della barca. Ma queste sono maledette malelingue.

Vi chiederete perché scriva tutto questo. “Questo è un hater da tastiera che ha preso di mira Giovanni Soldini”, direte voi. E invece no. Chi vi scrive è un appassionato e seguace del “vecchio” Soldini, quello che fu capace di far fuori i francesi nelle più dure regate oceaniche, l’unico italiano, ad oggi, ad aver vinto un giro del mondo in solitario (l’Around Alone 1998-99, dove riuscì pure a salvare la Autissier dimostrandosi un grandissimo navigatore).

Un navigatore di razza che, con sotto al culo un buon IMOCA 60, potrebbe ancora giocarsi la vittoria al Vendée Globe e alle regate da solitari duri e puri. E invece. E invece la vicenda di Giovanni mi ricorda tanto, pur con le dovute differenze, quella di Buffalo Bill, che si ritrovò da eroe di guerra nazionale a fenomeno da baraccone. Un velista fortissimo imprigionato in vetrina, costretto alla ricerca di futili record oceanici, a servizio di uno sponsor che ha l’interesse, legittimo, di far conoscere il proprio marchio e vendere macchine in giro per il mondo (lo aveva detto anche qui, anche se all’epoca era a bordo del vecchio VOR70).

Ti prego Giovanni, torna tra noi. Su un Open 60, su un VO65, su un Mini. Ma torna a fare quello che ti riesce meglio: piglia un monoscafo, sbarca Elkann, principini vari e… a Soldì, facce sogna’ !!!”

Armando C. R.