Dove ormeggiare per scoprire le bellezze del ponente ligure

DOSSIER PORTI 2017 – Mentre stanno nascendo nuovi marina che faranno passare nei prossimi anni da 161.000 a 180.000 i posti barca disponibili lungo le coste italiane, vi raccontiamo, giorno dopo giorno, cosa offrono alcuni dei marina più virtuosi.

Liguria (Imperia)­­

Marina degli Aregai, di San Lorenzo e Portosole

Alla scoperta delle bellezze del ponente ligure (in barca)

Il ponente ligure offre tutti gli ingredienti per una vacanza in barca perfetta. Acque cristallo in cui immergersi, isolotti, borghi medievali sul mare (come Cervo, che fece innamorare Calvino e Montale, o Porto Maurizio), paesini arroccati sui monti da raggiungere in pullman una volta ormeggiata la barca (Apricale, Dolceacqua, Bussana Vecchia i più famosi), olio, vino, buon cibo (la famosa “cucina bianca”), siti archeologici, ville botaniche e divertimento. Basi ideali per salpare alla scoperta di questi luoghi sono i porti del Gruppo Cozzi Parodi: Marina degli Aregai, Marina di San Lorenzo e Portosole.

I PORTI E I SERVIZI

Il porto turistico Marina degli Aregai si trova a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia e dispone di 980 posti barca medio-grandi fino a 50 metri. Il Marina è fornito di ogni genere di servizi ai diportisti, dal cantiere alla veleria, dal campo da tennis all’hotel fino a una zona commerciale completa di ogni comodità. Non manca il wi-fi. www.marinadegliaregai.it

Il Porto Turistico di Marina di San Lorenzo si trova a San Lorenzo al Mare, sempre nell’imperiese e dispone di 365 posti barca fino ai 20 metri di lunghezza. Offre un ampio ventaglio di servizi portuali: tra gli altri, cantiere navale, agenzia nautica, spiaggia attrezzata, SPA, accesso alla pista ciclabile, wi-fi.. Non mancano ristorante e hotel a quattro stelle. www.marinadisanlorenzo.it

Chiudiamo con Portosole Sanremo, che conta 776 posti barca e può ospitare yacht fino a 90 metri di lunghezza. Aspetti qualificanti per i diportisti sono il servizio ormeggiatori h24, sorveglianza notturna, prese acqua ed energia elettrica, illuminazione banchine, servizio antincendio, parcheggio auto, wi-fi e accesso alla ciclabile. La struttura ospita vari esercizi commerciali come due importanti cantieri navali, officina meccanica, distributore carburante, varie agenzie nautiche, ship chandler, punti qualificati per l’elettronica di bordo, tappezzeria nautica e una lavanderia specializzata per le imbarcazioni. Completano l’offerta ristoranti, bar e il centro meteo. www.portosolesanremo.it