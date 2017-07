Vela & Offroad: che combinata alla Elements Race!

Saranno nuovamente il mare dell’Arcipelago della Maddalena e l’entroterra della Gallura gli scenari per la seconda edizione di Elements Race, il biathlon che unisce la vela e l’off road in un’unica competizione.

Dal 21 al 24 settembre il programma conferma la formula, già collaudata nell’edizione 2016, di 2 giorni di Vela e 2 giorni in Off-Road dove i team si confronteranno in regate costiere e percorsi ad anello nell’entroterra del Nord Sardegna.



Le novità più interessanti per l’edizione 2017 saranno i mezzi utilizzati per le competizioni; a bordo dei velocissimi J70, per la parte in mare, e alla guida, per la parte in fuoristrada, di 3 differenti buggy 4×4 che verranno scelti dai partecipanti, compreso il modello Yamaha YXZ1000R.

Il programma Vela prevede due giornate di regate, che si svolgeranno il primo e terzo giorno, su due differenti percorsi per un totale di circa 30 Nm. La prima prova prevede partenza e arrivo a Porto Pollo usando come boa l’isola Barrettini, la seconda impegnerà gli equipaggi in un percorso da Porto Pollo a Porto Cervo.



Nella sezione Off Road, prevista per il secondo e quarto giorno, l’organizzazione ha ideato due intense prove di abilità per un totale di 300 km dove i partecipanti dovranno affrontare un percorso più tecnico con navigazione a mezzo roadbook e per quest’anno anche l’uso della bussola per poter leggere le note CAP, tutto nello scenario selvaggio della Gallura.

Elements Race ha un unico requisito per l’ammissione: 4 membri per ogni team, di cui almeno due con esperienza di navigazione a vela e almeno due muniti di patente B valida per l’Italia.

“Elements Race è un format perfetto” dichiara Andrea Rossi, skipper oceanico, appassionato di offroad e partecipante della scorsa edizione, “e in futuro deve diventare una competizione più estrema dedicata a coloro che hanno l’esperienza necessaria per affrontarla. Noi parteciperemo sicuramente anche a questa nuova edizione con l’equipaggio formato l’anno scorso”.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale www.elementsrace.com.

QUESTO STILE LO CONOSCIAMO BENE

Luca Tagliafico, illustratore genovese appassionato di vela (ha lavorato varie volte per noi: ad esempio, qui e qui), in occasione dell’edizione 2017 di Elements Race ha realizzato il poster della manifestazione che potrà essere acquistato sul sito e durante l’evento. Da questa edizione infatti ogni anno verrà scelto un artwork come immagine ufficiale.