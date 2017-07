Per chi la cerca di lusso: tre barche usate per una crociera da gran signori

C’è a chi piace extra lusso e con tutti i comfort. Stiamo parlando della crociera ma per farla così inevitabilmente dobbiamo parlare di un certo tipo di barche, quelle dove qualità e comfort si incontrano per dare vita ad oggetti unici. Curiosando sul portale Topboatmarket.com ci siamo imbattuti in tre modelli che potrebbero piacere, non poco, agli appassionati che per la loro passione cercano una barca con caratteristiche ben precise: una barca di altissimo livello, da potere vivere tutto l’anno e per navigare ovunque. I tre modelli che vi proponiamo hanno sfumature diverse: due vere giramondo ed una che invece stuzzicherà le fantasie anche di coloro che apprezzano il look sportivo.

Amel 54

In produzione dal 2005 al 2011 è un vero e proprio gioiello del cantiere. Caratterizzato per il tipico pozzetto centrale dei modello Amel, è una barca che si distingue anche per una buona propensione sotto tela. Ovviamente come tutti gli Amel predilige il vento fresco, ma ha un piano velico efficace anche nelle brezze mediterranee considerato che si tratta di una barca da top cruising. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Hallberg Rassy H.R. 43 MK II

Un’icona del cantiere svedese, prodotta in oltre 150 unità. La versione MK II è un aggiornamento lanciato nel 2008, con una lunghezza al galleggiamento leggermente maggiore rispetto all’originale. Si caratterizza per il classico pozzetto centrale, profondo e protetto dagli alti paramare. Internamente la barca è un capolavoro di falegnameria con rifiniture di altissimo livello ed una volumetria interna decisamente importante. Barca marina e sicura, per veri gira mondo. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

X 55

L’unica barca veramente sportiva di questa selezione ma che per qualità delle finiture e livello generale va considerata sicuramente come un modello di alta gamma. Caratterizzata da una tuga morbida che degrada velocemente davanti l’albero, dotata delle inconfondibili finestre in stile X-Yachts. I volumi di prua sono affilati, il look generale della barca è decisamente da sportiva ma questo non deve trarre in inganno: l’X 55 è anche una perfetta barca da crociera, con interni comodi ed un livello di finiture altissimo. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA