VELA Cup Venezia Summer: un giorno di magia in laguna

Vi avevamo promesso un’esperienza unica. Così è stato. La VELA Cup Venezia Summer, che si è appena conclusa è stato un vero sogno.

Prima di tutto per la grandiosa ospitalità della Compagnia della Vela che ha reso tutto semplice mettendo a disposizione della VELA Cup uno dei club più prestigiosi di Italia, una location unica di fronte a San Marco.

Ma andiamo a vedere da vicino come è andata la regata. Le imbarcazioni sono partite verso mezzogiorno davanti al porto di Malamucco, di fronte al Lido con alle spalle lo scenario meraviglioso del mitico Festival del Cinema. Uno scirocchetto da sud-est intorno ai 6 nodi ha spinto le barche della VELA Cup oltre la linea di partenza.

Da subito davanti è stata grande battaglia tra l’X-35 X La Vie di Paolo Stefani, che ha preso il comando e il First 40.7 Boe’ del presidente della Compagnia della Vela Ugo Campaner.

Le due imbarcazioni si sono date battaglia fino all’ultimo bordo quando poi ha avuto la meglio “il padrone di casa” a bordo della sua Boe’, che oltre a tagliare per primo il traguardo in tempo reale si aggiudica anche il primo posto in classe regata, seguito nella classifica di classe dall’x-35 e al terzo posto dal Delta 120 Leone di Sebastiano Pulina.



Per quanto riguarda la Classe Crociera, taglia il traguardo al quinti posto in tempo reale e primo di classe il Proto One Tonner Mozart di Francesco Rigon, seguito dall’x-35 Hector X di Massimo Filippi e al terzo posto dall’Elan 38 Flic e Floc di Elisa Sella.



E per quanto riguarda il vincitore assoluto overall, la vittoria è andata al Platu 25 Arie che ha disputato una grandissima regata concludendo al quarto posto in tempo reale.



Come ogni VELA Cup che si rispetti, durante la premiazione è stato estratto a sorte un magnifico TAG Heuer Aquaracer che si è aggiudicato Paolo Acinapura a bordo di un Elan 210.

PREMIO SPECIALE GENTLEMAN YACHTING RADIO MONTECARLO: HR28 Pacific Rudy di Sergio Ridolfi

PRIMO CLASSIFICATO BARCHE CLASSICHE: Mmemo Ketch nessa di Andrea Bettoncelli.

Scarica qui la Classifica Overall



Scarica qui la Classifica Classe Crociera – Definitiva

Scarica qui la Classifica Classe Regata – Definitiva

GUARDA LA FOTOGALLERY DELLA VELA CUP VENEZIA A CURA DI ELAN42 PER COMPAGNIA DELLA VELA