Questa nuova barca vuole vincere il Fastnet e rivoluzionare la vela. Ci riuscirà?

Per fortuna c'è chi ancora investe ingegno, soldi, energie, creatività per creare nuove barche ultraveloci con l'obiettivo di vincere le grandi regate mondiali. Quelle stesse barche che poi contribuiscono a migliorare le barche di serie, quelle che usiamo noi "comuni mortali". Guardate le immagini della nuova superbarca NMD 54, appena varata a Valencia (Spagna) dal cantiere King Marine su progetto dei francesi Nivelt – Muratet con l'obiettivo di vincere la prossima mitica regata del Fastnet

IL MITICO FASTNET

Per chi non lo sa, questa mitica regata d’altura, sponsorizzata da Rolex, si disputa ogni due anni in Inghilterra, partendo da Cowes su di un percorso di 608 miglia e prende il nome dal mitico scoglio all’estremo sud dell’Irlanda che le barche devono girare per tornare poi a Plymouth. Una regata a cui partecipano barche di ogni genere, dalle superbarche da regata a quelle da crociera. Quest’anno, dal 6 agosto, parteciperanno oltre 400 barche. Inglesi e francesi dicono che: “se non fai una volta il Fastnet non sei un vero marinaio”.

LA SUPERBARCA SU MISURA PER VINCERE

La nascita del nuovo NMD 54 e' una buona notizia per la vela. Quando tutte le energie e le risorse di armatori e progettisti sembrano concentrati a realizzare barche tutte uguali (monotipi) o simili (box rule come i TP 52 o i Class 40) o oceaniche, questa barca esce da questa logica: e' una barca unica (prototipo) nata per andare più veloce nell'ambito del regolamento di regata IRC. L'ha progettata uno studio famosissimo che una volta si chiamava Joubert-Nivelt, poi lo scorso anno scomparso il fondatore Michel Joubert l'altro socio dello studio Bernard Nilvelt ha cooptato il migliore dei suoi progettisti, Alexis Muratet.