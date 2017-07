A vestirti ci pensa Crewcollection. Scopri l’outfit Slam che abbiamo scelto per te!

Il marchio più cool ce l’abbiamo noi., lo specialista di nautica, trovi tutto l’abbigliamento e gli accessori più “in” di Slam. Come ogni velista che si rispetti, non potrà mancare nel tuo outfit almeno un capo del brand sinonimo di passione per le barche a vela, il mare e le regate. Ma non dovrai fare tanta fatica, ne prepariamo uno per te, partendo dalla t-shirt.Ti proponiamo la classica polo Paterson , dal tessuto tecnico, traspirante, batteriostatico e protettore dai raggi UV. Hissar Shorts è invecee ad alta traspirabilita’ per favorire il passaggio all’esterno del sudore. Immancabile, bicolore e unisex, per chi cerca sicurezza, comfort e morbidezza in regata o in una semplice uscita in barca. E per proteggersi meglio dal forte sole l’accessorio indispensabile: Promo New . Pensate alle serate più fresche? Slam propone, leggera e pratica Summer Sailing , disponibile anche in versione gilet.