Trucchi di bordo – Il bagno? Me lo metto in coperta!

Girando per i pontili se ne vedono di tutti i colori, ma questa ancora ci mancav: una “strana” e totalmente priva di privacy sistemazione del wc di bordo, pochi centimetri a prua del carrello della randa. Potrete così timonare e andare in bagno: forse una buona soluzione per chi naviga in solitario, ma sul gruppo dove abbiamo trovato la foto, “Velisti in Facebook“, non sono mancati i commenti salaci. “Così ti diranno che timoni di m…” dice qualcuno, “serve quando cazzi troppo forte?”, domanda un altro…