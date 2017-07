Mondiale ORC: prove di fuga dopo la lunga? La sorpresa viene dall’Estonia

Primi punti assegnati al Mondiale ORC dopo un’estenuante prova offshore nel vento leggero, durata circa 20-24 ore, su percorso differente per lunghezza per le tre classi in regata, 120 miglia il Gruppo A, 104 il B, 99 il gruppo C. La prova offshore era valida come una doppia regata, con un traguardo volante a metà percorso a stabilire i primi parziali.

La regata si è snodata dal Golfo di Trieste lungo le coste istriane. Bene le barche italiane, ma anche quelle straniere non stanno a guardare, soprattutto nel gruppo C dove il sorprendente Arcona 340 estone Katarina II è in testa . Il vento leggero ha creato una notevole alternanza di risultati e la classifica overall al momento vede le barche più continue guidare le danze con margine sugli inseguitori.

Nel gruppo A va in testa lo Swan 42 Sheraa (5-1) di Maurizio Poser, seguito al secondo posto dalla coppia Mascalzone Latino, il Cookson 50 di Vincenzo Onorato (2-9), e lo Swan 45 inglese Fever, seguono, tutti a 13 punti, il Tp 52 russo Freccia Rossa, il Tp 52 greco Bullet Encode, l’italiana Hurakan, e il Vismara 46 Aeronautica Militare.

Nel gruppo B va in testa con il parziale 3-13 l’X41 russo Technonicol, seconda la gemella croata Nube, terzo il Grand Soleil 43 italiano Blue Sky di Claudio Terrieri.

Nel gruppo C, a sorpresa, va in testa l’Arcona 340 estone Katarina II (2-4), seguita dal campione italiano in carica, Farr 30 Mummy One di Alessio Querin (13-3), e dall’Italia 998f Low Noise II di Giuseppe Giuffrè (19-1).

L’organizzazione del Mondiale ORC 2017 è a cura dello Yacht Club Porto San Rocco coadiuvato dai circoli velici Yacht Club Adriaco, Triestina della Vela, Società Velica di Barcola e Grignano, Circolo della Vela Muggia, TPK Circolo Nautico Triestino Sirena e Yachting Club Portoroz. La veleria One Sails sarà il partner tecnico ufficiale dell’evento e fornirà assistenza tutti i giorni agli equipaggi ed alle loro vele.

