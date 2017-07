Cucina. Parliamo di cucina. A meno che non siate degli accaniti velisti oceanici che si accontentano di qualche bustina di cibo liofilizzato, in crociera ci tenete a mangiare bene e in sicurezza. Per godervi appieno una vacanza in barca anche dal punto di vista gastronomico, servono gli accessori giusti. (foto https://baileyboatcat.com)

Partendo da un fornello grill che funzioni anche da forno e passando per l’ultima moda del momento, ovvero il barbecue (a gas o a carbonella), reso possibile in barca dal montaggio a staffa sul pulpito di poppa. E se c’è vento? Niente paura: il coperchio diventa un efficace paravento! E i fornelli? Perché non optare per quelli a induzione? Oggi esistono anche quelli portatili. Date un’occhiata e risvegliate lo chef di bordo che è in voi! Ecco dieci accessori che non possono mancare a bordo della vostra barca!

DIECI IDEE PER LA VOSTRA CUCINA IN BARCA

1. MAGMA / BARBECUE A GAS

Il barbecue da barca Magma a gas è uno dei più venduti per la sua praticità. Viene venduto completo di regolatore di pressione per bombole Camping Gaz di alluminio (CV270/470). Fabbricato in acciaio inox lucidato con griglia radiante in acciaio inox, tutti i suoi componenti sono collegati tra loro per evitare cadute in mare. Il coperchio è posizionabile come paravento. Da 336 euro. LO TROVATE QUI

2. NAUTICAL SCOUT / COLLAPSIBLE KETTLES

Volete risparmiare spazio in cucina? Guardate questo bollitore (44,99 dollari): può contenere acqua sufficiente a preparare cinque tazze di tè (la capacità è di 1,2 litri), è in puro silicone atossico, con base in acciaio inossidabile. Normalmente è alto 17 centimetri ma ripiegato arrivata a 6! Nautical Scout propone ogni genere di stoviglia pieghevole, dalle padelle ai secchi con capacità fino a 7 litri, dall’infusore per tè e tisane fino alle pentole a pressione e a quelle che potete utilizzare in forno. LE TROVATE QUI

3. HANDPRESSO / HANDCOFFEE

Siete in navigazione e vi sale la voglia di caffè espresso? La soluzione e si chiama Handcoffee, prodotta dalla Handpresso. Arriva dal mondo dell’automobile ma va benissimo anche in barca: è una macchinetta portatile per il caffé espresso compatta che viene alimentata con la presa a 12 Volt. Potrete avere tutta la varietà di gusti grazie alla gamma di cialde morbide: caffè lungo, espresso, macchiato o cappuccino. Da 99 euro. LA TROVATE QUI

4. SAILGRILL

Sailgrill è interamente fatta a mano in acciaio INOX nautico 316 e progettata con una struttura solida e robusta. Gli attacchi in alluminio non trasferiscono calore alla barca e le pendenze sul fondo permettono di scaricare in mare la carbonella a fine cottura. Lo sportello centrale, permette alla brace di scivolare in acqua lontano dalla barca. Info su charter@sailgrill.com

5. SET DI STOVIGLIE PER BARCA

Anche in barca, dove regna la spartanità, l’occhio vuole la sua parte e un set di piatti un po’ più “elegante” fa sempre piacere. Su nauticplace.com potete trovare un’ampia gamma di stoviglie in plastica con montaggio a ventosa e antiscivolo per organizzare i vostri pranzi in barca in tutta tranquillità. LE TROVATE QUI

6. CAN / SERIE AD ALCOOL CHARLIE

I fornelli portatili in inox della serie Charlie prodotti dalla bresciana CAN, possono essere alimentati con il normale alcool denaturato (quello che si trova nei supermercati, grazie a un serbatoio dedicato munito di una speciale fibra che trattiene il liquido. Da 134,75 euro. LO TROVATE QUI

7. LOTUS GRILL / BARBECUE PORTATILE

Lotus Grill è il primo barbecue portatile a carbonella esente da fumi molesti. All’interno del barbecue c’è un contenitore nel quale andrete a posizionare la carbonella, da accendere utilizzando un gel fornito da Lotus. Il flusso d’aria che si crea è dal basso verso l’alto: il barbecue prende l’aria fredda da sotto che, passando fra la carbonella, diventa calda e si distribuisce sulla griglia. LO TROVATE QUI

8. KENYON / SILKEN2

Il piano di cottura a induzione Silken2 della Kenyon è dotato di un regolatore di potenza intelligente e controlli touch. Ha vinto il DAME 2014 nella sua categoria, forte del piano di silicone in grado di resistere alle più alte temperature di cucina e nel contempo di garantire il massimo “grip” per le pentole in uso, oltre a essere facilissimo da pulire una volta utilizzato. Da 264 dollari. LO TROVATE QUI

9. LOSCHDECKE / COPERTA ANTINCENDIO

La coperta antincendio Löschdecke da 100×100 cm è regolamentare certificata in accordo con la ISO/DCS 9094-1-3: da installare in prossimità della cucina, può sostituire l’estintore obbligatorio in prossimità del piano cottura. Costa 29 euro. LA TROVATE QUI

10. MAGIC COOKER

Magic Cooker è uno speciale coperchio che sfrutta il principio fisico del “Tubo Venturi” e funziona combinando due effetti, il calore umido che si crea in pentola e il calore riflesso dal coperchio verso il basso. Risparmiando acqua ed energia, Magic Cooker si trasforma a seconda della fiamma e dell’altezza della pentola in grill, tostapane, friggitrice, microonde, forno vapore ventilato, pentola a pressione. LO TROVATE QUI

VUOI ATTREZZARE LA TUA BARCA AL MEGLIO?

La rassegna di prodotti per la cucina di bordo che vi abbiamo proposto è tratta dallo Speciale Accessori 2017, l’unica vera guida per attrezzare la vostra barca, dall’elettronica alla sicurezza, dagli impianti alla propulsione, dalle vele alla pulizia, e molto, molto altro. Centinaia di prodotti, schede, prezzi, focus dei nostri esperti per sceglierli al meglio.

Potete acquistarlo: