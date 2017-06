Quando l’ormeggio si fa duro la soluzione si chiama effetto evolutivo

Avete presente quando c’è poco spazio ed il vento soffia lateralmente? Sicuramente questo è uno di quei casi da definire come ormeggio difficile. Manovrare una barca a vela a basse velocità, in spazi ristretti e magari a marcia indietro con vento laterale si può rivelare un’operazione veramente difficile. Ammettiamolo, almeno una volta a tutti è capitato di fare una figuraccia in porto con queste condizioni, di finire sulle cime del vicino e avere qualche difficoltà a venirne fuori.

Non tutti i porti sono sufficientemente ampi per manovrare con facilità e spesso, sarà forse per la legge di Murphy, il vento non è mai a favore… Quando vi avvicinate al posto assegnato, tenete sempre presente che manovrando a motore non si sposta la prua, ma la poppa.