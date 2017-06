VELA Cup Venezia Summer: regata per tutti, premi per “quasi” tutti!

E’ risaputo che la VELA Cup è la regata aperta a tutti, proprio per questo motivo per “quasi” tutti saranno previsti dei ricchissimi premi. Dopo la tappa di Santa Margherita Ligure e quella di Le Grazie tutto si ripeterà anche durante la premiazione della TAG Heuer VELA Cup Venezia Summer. Il prossimo 8 luglio a partire dalle 19 nella sede CSE della Comapagnia della Vela nell’isola di San Giorgio, tutti i partecipanti alla regata saranno col fiato sospeso in attesa di sapere chi avrà vinto. E i premi saranno davvero tanti!

Iniziamo dal premio più ambito e prezioso. Come avvenuto nelle altre tappe, tra tutte le barche partecipanti alla VELA Cup Venezia Summer verrà sorteggiato un meraviglioso cronografo TAG Heuer AQUARACER nella sua ultima versione. Conviene partecipare alla festa della premiazione, se non ci sei non puoi vincerlo!

Poi, verranno premiati:

– il primo classificato “overall” per tutte le barche (Premio speciale VELACup Giornale della Vela)

– il primo classificato “overall CATEGORIA Diporto” (vele bianche)

– il primo classificato “overall CATEGORIA Regata” (spi, gennaker, ecc) Verranno inoltre premiati i primi tre classificati in tempo reale sia della categoria Diporto che di quella Regata dei seguenti sette raggruppamenti: sino a 7,50 m – da 7,51 a 9,50 m – da 9,51 a 11 m – da 11,01 a 13 m – da 13,01 a 15 m – da 15,01 a 19 m – oltre i 19 m. Verranno ancora stilate delle classifiche speciali anche per le categorie:

– Barche d’epoca (costruzione anteriore al 1950 con qualsiasi materiale di costruzione)

– Barche classiche (costruzione anteriore al 1975 con qualsiasi materiale di costruzione) Premio speciale Radio Montecarlo Gentleman Yachting (destinato alla barca che si sarà contraddistinta per eleganza e stile dell’equipaggio e dello yacht, indipendentemente dalla dimensione e dall’età della barca)

E infine il premio più simpatico. Anche l’ultimo arrivato in tempo reale avrà merito e riceverà un premio speciale.