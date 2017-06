Nuovo Swan 95: ecco le prime foto in navigazione del maxi finlandese

LOT 99 è il nome del primo Swan 95 che ha toccato l’acqua e issato le vele. Annunciato da Leonardo Ferragamo nel 2014, questo scafo disegnato da German Frers, presenta linee distintive, con la prua verticale e la poppa larga. Lo scafo è costruito da uno stampo femmina, con struttura a sandwich in carbonio pieno per lo scafo e la coperta: il che significa massima rigidità e peso minimo.

La barca è “figlia” dello Swan 115: presenta infatti la doppia pala del timone, per garantire la massima reattività e manovrabilità e la lifting keel, per poter accedere anche in porti e aree dai fondali altrimenti proibitivi e allo stesso tempo garantire buone prestazioni a vela: questo sistema porta il pescaggio da 5,5 a 3,3 metri.

Il nuovo Swan 95 LOT99 è un yacht versatile e ad alte prestazioni che combina le comodità in crociera con lo stile Nautor’s Swan. Questo primo modello è stato costruito nella versione raised saloon che regala meravigliose panoramiche esterne anche sottocoperta. Il pozzetto gode di un’ottima protezione per chi è al timone e un ampio spazio dedicato al realx e ai pranzi a bordo.

Il Swan 95 offre un interiore generosamente proporzionato con sistemazioni eleganti: un lussuoso salone principale con viste spettacolari, una cambusa spaziosa e ben attrezzata e un’ampia area di navigazione dedicata. La cabina armatoriale è posizionata a poppa, ci sono tre cabine ospiti e due di equipaggio. La sala macchine è posizionata sotto il salone principale per una logistica e un funzionamento ottimali.

Swan 95 LOT99 è stato progettato una coppia di armatori esperti e entrambi sono stati coinvolti nella progettazione degli interni. Il brief è stato quello di creare uno yacht con la comodità di una casa. I dettagli, i colori e i materiali del legno sono stati selezionati insieme ai proprietari per garantire una barca senza tempo.

