Oceanis 51.1: svelati i disegni della nuova creatura del cantiere Beneteau

Finalmente il cantiere francese Beneteau è uscito allo scoperto. Dopo averci tenuto sulle spine, mostrandoci un solo render della prua di quella che sarà una delle barche più “chiacchierate” dei prossimi mesi, ha svelato i disegni della neonata di casa. Stiamo parlando dell’Oceanis 51.1, lo scafo che da il via alla nuova gamma del cantiere francese Beneteau e che sarà presentato al pubblico al prossimo salone di Cannes di settembre.

La scelta architettonica firmata Olivier Racoupeau di una carena a redan, con step che arrivano fino verso prua dello scafo, è un elemento importante nell’evoluzione della gamma. Oltre al design interessante della sua forma a tulipano, questa nuova carena aumenta gli spazi interni permettendo allestimenti inediti su una barca di queste dimensioni, senza modificare la forma dell’opera viva, garanzia di performance in navigazione. Le varie colorazioni di scafo proposte costituiscono una prima possibilità di personalizzazione accattivante.



Lavorata secondo linee pure che caratterizzano Nauta Design, la coperta dell’Oceanis 51.1 coniuga stile, piacere di vita a bordo e sicurezza. Accentuando le linee tese della barca da crociera, offre una notevole facilità di spostamento in tutta sicurezza. In versione standard, l’avvolgiranda, il fiocco auto virante e l’insieme di drizze e scotte su un unico winch in ogni postazione di timoneria, garantiscono facilità e semplicità di utilizzo. L’istallazione della tecnologia Dock & Go facilita le manovre in porto.



Barca a vela funzionale, l’Oceanis 51.1 propone almeno 4 scelte di allestimento interno, cinque configurazioni di sartiame, tre tipi di chiglie e più di centocinquanta opzioni proposte… per settecento combinazioni possibili: la promessa per tutti i futuri armatori di acquistare un Oceanis 51.1 unico e che sappia distinguersi.



L’intento architettonico che marca fortemente l’Oceanis 51.1 si traduce in termini di abitabilità con un aumento di spazi interni senza pari. All’interno, la cabina armatore con bagno e WC separati, dispone di un letto largo 1,60 m accessibile da entrambi i lati, degno di un unità da 55 piedi. Particolarmente funzionali, le cabine doccia verso poppa sono girevoli per proteggere il bagno da schizzi. Ampia ed ottimamente equipaggiata, la cucina a U è comoda da utilizzare sia in ormeggio che in navigazione. Dal punto di vista dell’atmosfera, i grandi oblò di murata diffondono fino al centro della barca una luce naturale, che sottolinea elegantemente il design interno firmato Nauta Design. La scelta proposta tra le tonalità quercia spazzolata o mahogany sposta sui legni il concetto di personalizzazione.



Generosi e pratici come quelli proposti per l’interno, gli allestimenti esterni offrono numerosi spazi per il relax e prendisole. Un grande tavolo di pozzetto, largo e modulabile, le capote e i bimini di alta qualità, la piastra integrata al divanetto di poppa, l’ampia piattaforma bagno fanno di questo Oceanis 51.1 una barca a vela da crociera eccezionale.



Per soddisfare gli appassionati di prestazioni, gli ideatori dell’Oceanis 51.1 hanno studiato una versione particolarmente equipaggiata il cui nome evoca la famosa gamma da regata Bénéteau. Dotata di un albero più lungo in carbonio o in alluminio, l’Oceanis 51.1 First Line offre fino al 35% di superficie velica supplementare in materiale high-tech. In questo allestimento altamente performante, la barca adotta una chiglia di 2,80 m con bulbo in piombo in modo da ridurre il peso e la scia idrodinamica. Il timone a ruota in composito, le dotazioni di coperta di alta qualità e i buttafuori completano questa versione che, riuscendo a coniugare velocità e crociera, assicura sensazioni inedite. Più che una semplice barca da crociera, l’Oceanis 51.1 prefigura una nuova eccezionale generazione. Rimanendo fedele alla sua vocazione di offrire un piacere intenso ed accessibile in crociera, si arricchisce di alte performance e di uno stile nuovo.