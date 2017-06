Quando il look è tutto: quattro barche usate per chi non vuole passare inosservato

C’è chi vuole barche sobrie, pocco appariscenti, c’è invece chi vuole una barca la cui estetica sia inconfondibile e riconoscibile anche a grande distanza. Il look, l’estetica, l’occhio, dopo tutto vogliono la loro parte. Curiosando sul portale dell’usato Topboatmarket ci siamo imbattuti in quattro modelli che sicuramente verranno notati da chi non vuole passare inosservato o chi sta cercando una barca che con quelle di serie abbia poco a che fare.

Soto 48

Basterebbe il nome per dire tutto. Javier Soto Acebal è uno dei migliori interpreti a livello internazionale del segmento performance cruiser o performance puro. Creatore di barche di grande successo, ha disegnato anche questo 48 piedi completamente custom. Una barca di classe dove le performance sono il lusso che si unisce al designed ad un buon comfort. Ideale per crociere sportive o regate offshore, per chi ha deciso di dimenticarsi del tutto l’uso del motore. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Derecktor 71

Si tratta di un progetto custom del disegnatore David Pedrik. Le linee sono quelle tipiche dell’era IOR, non a caso l’anno di varo di questo modello è il 1985. La poppa è la classica a “fetta di salame” di quel periodo, così come gli slanci di prua. La tuga è bassa ed appena accennata, il baglio massimo non molto arretrato e molto pronunciato. Barca dalle grandi doti boliniere e dagli interni spaziosi, sportiva ma con volumi ottimi anche per fare la lunga crociera come si deve, ed a vela il divertimento è assicurato. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Maxi One Farr 80

Una barca per nulla banale, un vero racer per continuare a partecipare a prestigiose regate offshore e dire la propria anche in tempo reale. Si tratta di una barca la cui gestione è forse complessa e richiede un equipaggio esperto e preparato, ma può essere una vera scuola di vela e l’occasione per partecipare ad appuntamenti agonistici prestigiosi con una grande barca ed un budget inferiore rispetto ad un maxi moderno. La firma Farr da quella garanzia di prestazioni assicurate che vengono ricercate dagli amanti di questo tipo di modelli. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA

Keeler 28 ONE DESIGN

Chiudiamo la nostra rassegna con una chicca da 28 piedi. Un progetto di Spata/Pusterla che vi farà navigare su una piccola barca come fosse un open: chiglia basculante, 3 set di Canard, prestazioni altissime in tutte le condizioni. Una piccola grande barca per chi vuole provare a sperimentare le difficoltà tecniche di un open su una misura facilmente gestibile e soprattutto anche accessibile economicamente. GUARDA QUI IL MODELLO IN VENDITA ‘