La nuova sfida di Luna Rossa ed il sogno dei ragazzi che eravamo

Il 26 giugno 2017 è una serata che ricorderò a lungo, che in molti ricorderemo a lungo. Team New Zealand vince la Coppa America e nella notte italiana arriva la conferma che Luna Rossa c’è, ci sarà, Luna ritorna e con lei ricomincia la storia. Luna Rossa è il challenge of record della XXXVI America’s Cup: tutto di un fiato, nel momento in cui Team New Zealand taglia la linea d’arrivo il Presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo, su mandato di Patrizio Bertelli per Luna Rossa, consegna la sfida ufficiale nelle mani dei rappresentanti del New Zealand Yacht Squadron. Si torna ad Auckland signore e signori, e lo si fa alla grande con la barca che più ha rappresentato l’Italia nel mondo.

Nel tam-tam convulso delle ore dopo la vittoria kiwi, con un inseguirsi di notizie tra i siti specializzati ed i social, mi imbatto in un post su facebook di Lamberto Cesari, velista, regatante appassionato di multiscafi e giornalista. Tra le tante considerazioni lucide che fa, me ne colpisce una in particolar modo, di quelle che ti fanno venire il nodo in gola: “La Coppa ad Auckland rappresenta il ricordo vivo della parte migliore di noi stessi, in quell’anno magico in cui vincemmo la Louis Vuitton Cup e due medaglie olimpiche, e tanti dei ragazzini di allora si innamorarono del sogno di diventare un velista” scrive Lamberto.

Forse questa è una cosa che emoziona solo la generazione dei poco più che trentenni, come chi scrive è. Nel 1999-2000 avevamo più o meno tutti 15-16 anni, poco più o poco meno, nessun pensiero per la testa, e la passione per la vela esplodeva in noi nelle notti trascorse davanti alla TV a cercare di capire dove cavolo andasse Torben Grael con le sue intuizioni tattiche. In realtà il primo ricordo della Coppa che abbiamo noi poco più che trentenni risale ancora a prima: la Coppa la trasmettevano a Telemontecarlo, in primo piano c’era spesso un signore con i baffi che si mordeva il labbro, e papà parlava di un certo bompresso, ma non capivamo cos’era dato che sull’Optimist sul quale muovevamo i primi bordi da velisti neonati questo misterioso bompresso proprio non si trovava. Era il 1992, il Moro di Venezia ce lo ricordiamo appena, ma fu quella la molla per restare incollati davanti alla tv in quelle notti magiche con Luna Rossa tra la fine del 1999 e l’inizio del 2000.

Ed allora è vero: in quei mesi molti di noi sognarono di diventare velisti, proprio come scrive Lamberto Cesari, niente di più vero. Sono i sogni che si fanno da adolescenti, quando tutto sembra possibile: diventare un velista, andare alle Olimpiadi, fare la Coppa America. Sognare in fin dei conti non costa nulla e Luna Rossa è questo per noi, una barca che ci ha dato la possibilità di sognare. Niente di più semplice e di più immediato. Oggi siamo diventati grandi, uomini si direbbe, e se chi scrive è qui probabilmente parte lo deve a quelle notti passate davanti alla TV. Chi scrive, nella Coppa che pochi anni dopo, nel 2005, sbarcò in Sicilia portata da Alinghi, a Trapani, vi lavorò come volontario e vi trovò anche la compagna di una vita.

Oggi dovrei nascondermi dietro il vestito grigio della professione da giornalista, che ti imporrebbe di essere equidistante, imparziale, obbiettivo. Non lo siamo stati per tutta la durata di questa Coppa. Abbiamo tifato Team New Zealand spudoratamente, come chi fa questo mestiere forse non dovrebbe fare. Ma era il bambino, l’adolescente che è in noi, che sotto sotto sperava. Sperava di vedere spuntare sui moli della Coppa America alle Bermuda un signore con i capelli bianchi, gli occhiali griffatti e l’accento toscano. Ti dobbiamo un grazie Patrizio Bertelli, comunque andrà questa sfida, perché ci hai fatto tornare ragazzi. Quest’Italia depressa, divisa, a tratti veramente brutta, ha bisogno di sognare, di credere in qualcosa. I sogni fanno bene. E non c’è niente di più bello che sognare una vela sul mare. Ben tornata Luna, ben tornato “Silver Bullet”, ci sei mancata.

Mauro Giuffrè