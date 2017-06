Quei bravi ragazzi del Laser Italiano: a Kiel Marrai e Zennaro sono d’oro

Una giornata memorabile per la vela olimpica azzurra nelle acque di Kiel, arrivano due ori nel Laser firmati da due dei più giovani e promettenti atleti della nostra nazionale, Francesco Marrai e Silvia Zennaro. Un risultato che certifica come i laser azzurri abbiamo iniziato il nuovo quadriennio con il piglio dei grandi e la concretezza dei forti.

Una serie eccezionale per Silvia, con ben 5 prove vinte ed una medal in controllo sulle avversarie, che serve da iniezione di fiducia per il Campionato del Mondo ad Aarhus, in Danimarca, ad agosto, obiettivo principale della stagione della Zennaro. Per Marrai paga la costanza in una settimana in cui scarta un dodicesimo. Nella Medal Race dà il meglio di sé e nell’ultimo lato di lasco riesce a conquistare il quarto posto che gli vale l’oro.

Silvia Zennaro: “Sono molto felice, è tutta la settimana che sono molto veloce con ogni tipo di condizione, questo grazie al lavoro svolto nella prima parte dell’anno. Oggi nella Medal dovevo tenermi dietro la turca Nazli Cagla Donertas, fin dal pre-partenza l’ho marcata e nonostante due penalità sono riuscita a farla arrivare dietro di me”.

Francesco Marrai: “Bellissima regata! Sono entrato in Medal come quarto ma sapevo che potevo vincere, nella prima bolina ero fuori dal podio ma ho recuperato posizioni e con un arrivo al fotofinish sono riuscito a chiudere quarto e a vincere la Kieler Woche. E’ tutta la settimana che regato bene, quando sono arrivate le tipiche condizioni di Kiel non ho brillato ma sono sempre rimasto attaccato ai primi, poi nella Medal ho dato la zampata finale”.