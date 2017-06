Lo specialista vi consiglia il bermuda perfetto. Scopri tutti i modelli di Crewcollection.it

E’ bello, utile, comodo e fa tendenza, solo su Crewcollection.it, lo specialista dell’abbigliamento nautico, trovate una grande varietà di bermuda, dai colori assolutamente estivi e in sintonia con i toni della stagione. Estate in barca, estate al mare o in città, qualunque sia la meta delle vostre vacanze non c’è valigia che non abbia al suo interno i pantaloni a gamba corta.

Almeria è il pantalone bermuda uomo di Slam con tasconi laterali, capienti e comodi perché permettono di riporre piccoli oggetti che, se lasciati incustoditi in coperta, potrebbero finire facilmente fuori bordo in mare. Rosso, blu, ghiaccio, grigio e bianco e ancora tutte le taglie disponibili, dalle più piccole fino alla tripla X.

Turchese come il mare è invece il boxer da uomo Front Row, adatto a tutte le situazioni nautiche informali, da usare anche come costume da bagno.

Impermeabile, antivento e traspirante: queste le caratteristiche di Maximum, il bermuda Slam realizzato in tessuto 100% nylon ripstop.

E per i primi giorni di navigazione, sarebbe meglio indossare pantaloni lunghi, per proteggersi meglio dal sole. Ma di questi vi parleremo la prossima volta!