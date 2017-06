Garda Wind Garda: quante opportunità offre il vento!

ONE HOUR CLASSIC – CIRCOLO SURF TORBOLE

RIVALORA – FRAGLIA VELA RIVA E SOCIETA’ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO





Grande successo della Rivalora, la regata per tutte le vele d'altura organizzata dalla Fraglia Vela Riva insieme alla Società Velica di Barcola e Grignano. In questa prima edizione si sono riuscite a riportare a veleggiare 72 barche, molte delle quali non mollavano gli ormeggi da anni. Grande soddisfazione e divertimento per i 380 velisti che non si sono fatti intimorire dall'arrivo deciso e anticipato dell'ora e si sono presentati sulla linea di partenza con un rinnovato spirito sportivo. Le condizioni per alcuni un po' impegnative hanno costretto a qualche ritiro, ma la voglia di celebrare una festa in onore del vento è stata accolta con grande entusiasmo. Vittoria assoluta di Black Arrow con il conosciuto Oscar Tonoli a bordo (moltissime le sue vittorie alla Centomiglia del Garda) e Walter Caldonazzi al timone, che in poco più di 2 ore si è aggiudicato la prima Rivalora.

Il 550 S.I. Manuela in regata con Norberto Foletti alla barra

Un grande esempio di spirito partecipativo lo ha dato Norberto Foletti, socio storico della Fraglia Vela Riva che da tanti anni dedica il proprio tempo all’organizzazione della classe Optimist. Ma questa volta Foletti è tornato il grande velista che è stato, con una grandissima barca, appartenuta a Beppe Croce: il 550 SI Manuela VII è stata riportata in acqua per Rivalora con Foletti al timone. Proprio come 50 anni fa, quando vinse in equipaggio con Bonora e Oradini la nastro Azzurro, storica regata abbinata alla Rivalora, che un tempo rappresentava LA REGATA del Garda. Foletti si è presentato primo sulla linea di partenza come i grandi regatanti che non si fanno mai attendere sulla linea e coaudiuvato dai due nipoti ha completato il percorso da Riva a Malcesine e ritorno alla bella età che ha superato gli 80. Complimenti per lo spirito e per come sta mantenendo il bellissimo 550 (d’altra parte Norberto era un maestro d’ascia)

La regata degli atleti ed ex atleti, con Giulia Conti al timone

Nella prima edizione di Rivalora si è voluto unire acqua e neve con un equipaggio particolare: sul J92 dell’ex laserista fragliotto Giuseppe De Mattia si è rivista navigare (ovviamente al timone) Giulia Conti, coaudiuvata dal giovane talento portacolori della Fraglia Vela Riva Guido Gallinaro e la voce della vela in Rai Giulio Guazzini: con loro la sciatrice Daniela Merighetti e la snowboarder cross Michele Moioli, che invece di scendere tra i pali sono risalite di bolina fino all’isola dell’Olivo di Malcesine, per poi scendere si, ma di poppa fino a Riva.

Rivalora: perchè è stato un successo

La Vela Cup lo dimostra: la gente si può divertire anche in regata, ma senza troppe regole, certificati, complicazioni. Sull’Alto Garda le regate sono tante, tantissime, ma mancava una regata che proponesse una giornata stile Barcolana. Le condizioni di vento a Riva poi non sono facili, perchè come dimostrato domenica quando è arrivata l’ora per…Rivalora, si è fatta proprio sentire soffiando dal primo mattino sui 20 nodi. Diciamo che questa prima edizione ha davvero smosso chi non pensava nemmeno che la propria barca fosse ancora in grado di navigare. Troppe barche usate ormai solo come “casette”, rimanevano sempre in porto. Rivalora è stata l’occasione per mollare gli ormeggi e riscoprire quanto bello è navigare in un percorso non impegnativo – bolina fino a Malcesine e ritorno a Riva del Garda per un tempo che è stato dalle 2 ore del primo alle 3,5 circa degli ultimi.

Le carrellabili

Rivalora è anche l’occasione di divertirsi con tutte le barche carrellabili: sempre di più lo sono i monotipi che ben si adattano allo scopo. L’esempio è stato dato dalla nuova flotta degli H22, che si è presentata con 10 barche per una tappa di Coppa Italia, ma partecipando contemporaneamente a Rivalora. Chissà che nella prossima edizione non possano raddoppiare! Un’idea che dovrebbero seguire tante altre classi con il vantaggio di poter essere trasportate e far parte così della festa di Garda Wind Garda e Rivalora, inserendo comunque una loro classifica come successo per l’occasione.

Le prove in acqua

Garda Wind Garda è stata l’occasione per imparare a…volare! Si, avete letto bene: con il monotipo foil Waspz e Francesco Ivaldi come insegnante d’eccezione è stato possibile prenotare la prova in acqua e avvicinarsi al foil. Tra gli “sperimentatori” del volo anche il Presidente di Barcolana Mitja Gialuz!

Il kitesurf con Adrenalina Crazy Race

Una mattinata fantastica di cielo terso e vento da nord bello potente hanno permesso a Campione la sessione della Crazy Race, con evoluzioni incredibili della disciplina che unisce aria e acqua e fa sempre più tendenza. Spettacolo e adrenalina pura offerta grazie alle evoluzioni di Luis Brito, Elvis Nunes, Damiano Arzenton e Lorenzo Gatti!

Il Parapendio

Il Garda è sinonimo anche di parapendio, disciplina d’aria che si svolge in una località che offre un panorama incredibile, che sovrasta il lago. Gli atleti Pal Takats, Ondrej Prochazka, Manuel Schmiedhofer, Michele Marchi Vidi e Italo Miori hanno fatto si che per il tempo del volo dopo il lancio dal Monte Altissimo tutta Riva sia rimasta con il naso all’insù ad ammirare le evoluzioni!