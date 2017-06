Campionato Italiano Altura: Mummy One ed Altair 3 conquistano lo scudetto

Con 8 prove disputate su 8 previste si è concluso oggi sabato 24 giugno il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2017 “TROFEO STROILI” organizzato dallo Yacht Club Hannibal in collaborazione con la Federazione Italiana Vela (FIV), l’Unione Vela d’Altura Italiana (UVAI) e il Comune di Monfalcone.

Edizione con numeri da record, 75 iscritti, livello tecnico delle imbarcazioni e degli equipaggi molto elevato, una macchina organizzativa che ha funzionato sia in mare che a terra, gli ingredienti principali dell’edizione 2017 del massimo appuntamento tricolore con la vela d’altura.

Nel Gruppo A, classe 0-1-2 Regata senza rivali ALTAIR 3, Scuderia 50 di Sandro Paniccia (CV Portocivitanova), nella classe 1 Crociera-Regata vittoria per DUVETICA GREY GOOSE di Naibo/Valente (YC Portopiccolo) e in Classe 2Crociera-Regata MORGAN IV di Nicola De Gemmis (CC Barion).

Nel Gruppo B in classe 3 Regata successo per l’equipaggio MUMMY ONE LAB.MET di Alessio Querin (YC Hannibal) e nella Crociera LADY DAY di Corrado Annis (YC Adriaco).

Classifiche provvisorie, foto e video sono disponibili nel sito ufficiale dell’evento: www.campionatoitalianoaltura2017.it [1] e pagina Facebook Yacht Club Hannibal.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI REGATE E SPORT