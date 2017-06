Per avere l’acqua calda in barca come a casa è necessario montare a bordo un boiler. Il funzionamento è pressoché identico a quelli di tipo civile, cambia il rivestimento esterno che, oltre a essere altamente coibentante, è particolarmente resistente all’ambiente marino.

I Boiler

Esistono due tipologie di boiler: con scambiatore o tramite resistenza. Nel primo caso l’acqua viene scaldata tramite, appunto, uno scambiatore di calore, nient’altro che una serpentina dentro la quale scorre l’acqua del circuito di raffreddamento del motore. Il liquido raggiunge temperature tra 90 e 120 °C e scalda la serpentina che per irradiazione scalda l’acqua nel serbatoio.

SCOPRI DI PIU’