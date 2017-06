Zambelli e quella maledetta notte alla OSTAR: il VIDEO dell’abbandono di Illumia

Come si comporta uno skipper in condizioni critiche ed estreme come quelle di un abbandono nave? Michele Zambelli subito dopo l’incidente occorso al suo Class 950 Illumia/Tenace alla Ostar 2017 ha avuto la lucidità di filmare tutto, realizzando uno straordinario documento video che racconta la sua vicenda. Il giovane skipper romagnolo ha documentato gli istanti immediatamente successivi alla richiesta di soccorso, con la barca che imbarcava acqua, e gli istanti precedenti al suo salvataggio da parte della Guardia Costiera canadese (LEGGI I DETTAGLI TECNICI DELLA PROCEDURA DI SALVATAGGIO QUI). Un documento inedito, di grande interesse, che racconta l’avventura superata da Zambelli e quanto possa essere difficile la decisione di abbandonare la propria barca in balia dell’Oceano.

Una OSTAR quanto mai dolce-amara per la vela italiana: dolcissima la vittoria in tempo reale di Andrea Mura (LEGGI QUI), sfortunato invece Michele Zambelli che con la sua Illumia stava facendo comunque un’ottima e concreta regata nelle posizioni di testa. L’incidente, pare la collisione con un oggetto non identificato o un pesce, è avvenuto dopo che lo skipper italiano aveva superato la parte più dura della burrasca.