Mummy One, come Farr… rigare tutti all’Italiano d’Altura – LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

Seconda giornata di regata nell’ambito del Campionato Italiano d’Altura 2017 (Trofeo Stroili) a Monfalcone (Gorizia), organizzato dallo YC Hannibal. Alle 13.18, dopo un po’ di “ciondolamento” nel Golfo di Panzano da parte di tutti i 75 partecipanti (record), suddivisi in gruppo A (Classi 0-2) e B (Classi 3-4), è partita la prima prova. Due manches con un vento leggero, mai sopra i 9 nodi, da 240°.

GRUPPO A, COMANDA ALTAIR 3

Comanda ancora la classifica lo Scuderia 50 Altair 3 del marchigiano Sandro Paniccia (CV Portocivitanova), con i parziali di 2-1-1-4. Assieme a lui, a bordo, Sandi Suc, Jas Farneti, Massimiliano Zanollo, Bruno Cioli, Filippo Borghi, Andrea Dignani, Luca Ricci, Enrico Turrini, Giuseppe Mascino, Andrea Caracci e Tiziano Nava Al secondo e terzo posto due Swan 42, Sheera di Maurizio Poser (YC Hannibal) e Bewild di Renzo Grottesi (CV Portocivitanova). Qui i primi 10, sotto il link alle classifiche complete.

CLASSIFICAENERALE_CLASSE_A

GRUPPO B, DOMINIO MUMMY ONE

Stratosferico il dominio dell’equipaggio di casa Mummy One dell’armatore Alessio Querin: il Farr 30 anche oggi ha vinto entrambe le prove e con quattro primi su quattro è saldamente in testa alla generale. L’equipaggio annovera Francesco Bertone (fresco vincitore della 151 Miglia a bordo di Lisa), Stefano Cherin, Federico Del Zompo, Marco Furlan, matteo Leghissa e Matteo Omar. Il vantaggio è di 11 punti su Extrema, X-35 di Fabio Emiliani (CV Ravennate) che a sua volta precede l’Italia 9.98 Sugar dell’estone Ott Kikkas. Ai fini della classifica per il titolo italiano, al terzo posto Lady Day 998, altro Italia 9.98 di Corrado Annis (YC Adriaco). Qui i primi 10, sotto il link alle classifiche complete. (foto di Andrea Carloni)

CLASSIFICA GENERALE_CLASSE_B

LA SECONDA GIORNATA DI REGATA (FOTO DI ANDREA CARLONI)